Topløs aktivisme på kvindernes kampdag

Rundt om i verden har flere aktivistiske grupper demonstreret. Søndag er 8. marts er nemlig Kvindernes Internationale Kampdag, og det har fået den kendte aktivistgruppe Femen til at smidde toppen, skriver The Guardian.

Den feministiske aktivistgruppe Femen demonstrerede i Paris søndag for at markere Kvindernes Internationale Kampdag.

Kvinderne havde iscenesat en topløs demonstration med budskaber på kroppen skrevet med lilla maling ligesom de lilla banner også havde samme klare budskab. I Paris lød budskabet på de mange kvindekroppe: 'Stop den patriarkalske virus' ligesom 'Stop den patriarkalske pandemi' stod på de medbragte bannere.

På Kvindernes Internationale kampdag var den feministiske bevægelse Femen klar. Foto: Martin BUREAU / AFP

Med lilla røg indtog de Place de la Concorde centralt i Paris, hvor de opfordrede til 'at rense Paris' for den patriarkalske virus.

Demonstrationen var meget nutidig, da den ser ud til at henvise til det meget aktuelle udbrud af coronavirus. Kvinderne bar en beskyttelsesdragt bundet om maven ligesom de havde mundbind og beskyttelsesbriller på.

Kvinderne demonstrerer altid topløse. Foto: Martin BUREAU / AFP

Femen blev international kendt for de mange kontroversielle demonstrationer som altid er topløse mod en lang række emner, blandt andet køn, religion, homofobi og sexisme.

Gruppen er kendt for deres 'provokerende' topløse demonstrationer, og har et erklæret mål om at beskytte kvinders rettigheder.

Med beskyttelsesdragt om livet indtog de Place de la Concorde. Foto: Martin BUREAU / AFP

Politiet ankom hurtigt til stedet og fik demonstrationen opløst. Ifølge fransk politi at ni personer blev anholdt, skriver FR24 News.