Topløs parade: Kæmper for ligestilling med bare bryster

Bare bryster for ligestilling.

'The 2019 Go Topless Pride Parade' gik søndag gennem gaderne i New York City, og her deltog omkring 100 personer ifølge TMZ.

Adskillige kvinder smed toppen i ligestillingens navn, da de kæmpede for kvinders ret til at gå topløse i det offentlige rum - præcis som mænd kan - uden frygt for at blive anholdt eller udskammet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Paraden fandt sted dagen før 'Womens Equality Day', som er en fejring af den dag, kvinder fik stemmeret i USA.

Den kaldes 'Go Topless Day' og fejres i flere amerikanske byer. Også internationalt har enkelte byer valgt at støtte op om arrangementet, heriblandt Freiburg i Tyskland og Lyon i Frankrig.

Det var ikke kun kvinder, som deltog i paraden i New York. Flere mænd havde valgt at deltage, og de gik enten også topløse, eller også havde de valgt at iføre sig brystholdere eller lignende.

Dette års parade er den 12. i rækken. Det er ifølge Gotopless.org lovligt for kvinder at gå topløs i 35 amerikanske stater, men legaliseringen er fortsat ikke landsdækkende.

Så de bare bryster må kæmpe videre i den gode sags tjeneste.

Se den topløse parade i videoen øverst i artiklen.