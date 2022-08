Topløse demonstranter kastede legetøjspenge

To demonstranter trak trøjerne af foran den tyske kansler Scholz for at vise deres utilfredshed med import af russisk gas

To kvinder med et politisk budskab skrevet på deres nøgne kroppe demonstrerede foran den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, og de mange fremmødte til Åben Dag i det tyske regeringsområde

En utraditionel demonstration vakte opsigt under den årlige Åben Dag i det tyske regeringsområde i Berlin, hvor borgere og besøgende får mulighed for at kigge ind bag scenetæppet til den tyske regering og møde højt-profilerede politikere, heriblandt forbundskansleren Olaf Scholz.

Under festlighederne smed to kvinder pludseligt trøjen og fremviste teksten 'gas-embargo nu', som de havde skrevet på deres nøgne overkroppe.

Det skriver Dagbladet.

Tusindvis af mennesker havde benyttet sig af muligheden for at opleve det politiske Berlin på åbningsdagen Foto: Jens Schlueter / AFP.

Kvindernes budskab var ikke til at tage fejl af: Stop import af russisk gas.

En manøvre, der ikke er så nem for den tyske regering at efterleve, da landet er dybt afhængige af den russiske gas, og i forvejen befinder sig i en uoverskuelig energikrise.

Et fuldstændigt leveringsstop af russisk gas, har derfor heller ikke været aktuelt for Olaf Scholz og den tyske regering, som dog har investeret i alternative energikilder og import af flydende gas, så Tyskland vil være mindre afhængige af russisk gas i fremtiden, skriver Dagbladet.

Foto: Jens Schlueter / AFP

De to kvinder flankerede en smilende, tysk forbundskansler, mens de kastede legetøjspenge og råbte deres politiske budskab til Scholz og de mange fremmødte.

De tusindvis af chokerede tilskuere kunne se på, mens forbundskanslerens vagter fjernede de to demonstranter, der efterfølgende blev ført væk af politiet, skriver Dagbladet.

Olaf Scholz stod roligt og smilende under optrinnet Foto: Jens Schlueter / AFP

Krise: Tyskland satser på A-kraft

Slagtet i meningsmålinger

Selvom Tyskland er ramt af tørke, så er den tyske regering tæt på at drukne.

Blot otte måneder efter Scholz overtog den tyske skude, har han og hans regering fået historisk dårlige meningsmålinger, der blev bragt i den tyske avis Bild.

Målingen viser, at hele 62 procent er utilfredse med Scholz' indsats. I marts lå tallet på 39 procent.

Samtidig mener 25 procent af befolkningen, at forbundskansleren har leveret et godt stykke arbejde, hvor tallet var 46 procent i marts.

Og regeringen oplever ikke mere medvind i målingerne. Her mener 65 procent, at regeringen gør et dårligt stykke arbejde, mens kun 27 procent er godt tilfredse med regeringen.

Den tyske regering er også blevet kritiseret i forbindelse med, at landet befinder sig i en uoverskuelig økonomisk og miljømæssig situation.

Energikrise, dalende produktion, knasende tørke og stigende inflation har alt sammen belejret Tyskland, og en truende recession har fået de tyske borgere til at efterspørge mere handling fra den nylige tyske regering.

Den topløse demonstration er derfor symptomatisk for en mere generel utilfredshed med den tyske regering, skriver Dagbladet.