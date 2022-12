Topøkonom om 2023: Det kan du forvente af aktiemarkedet

Det er en noget atypisk situation, vi kigger ind i næste år, når det kommer til aktiemarkedet. Aktiemarkedet mangler nemlig sit 'anker'.

Sådan lyder det fra uafhængig topøkonom Lars Christensen, der er tidligere chefanalytiker hos Danske Bank og chefredaktør på Euroinvestor.

Vi har nemlig været vant til, at økonomien vokser to procent om året, og inflationen gør det samme.

- Når vi skal prissætte aktier, så har det været vores 'anker'. Der har været en underliggende vækst i økonomien, som afspejler en vækst i indtjeningen, siger han.

Men vi ved ikke, om inflationen er to eller otte procent, fordi vi ikke ved, hvad centralbankerne vil gøre ved inflationen.

- Så hvor er det rigtige niveau henne, når det kommer til økonomien?

Lars Christensen er uafhængig makroøkonom og kommer med sine bud på aktiemarkedet i 2023. Privatfoto

Markedet steg på inflation

Grundlæggende er udfordringen for aktiemarkedet, at man ikke ved, hvor den underliggende økonomi ligger henne.

Sammenligner man Danmark og Tyskland, så er Tysklands BNP cirka 10 procent lavere end Danmarks, hvis man kigger på et startpunkt for tre år siden - før nedlukningerne.

- Skal Tyskland lukke hullet den ene vej, eller skal Danmark lukke hullet den anden vej, spørger Lars Christensen.

Aktiemarkedet har siden 90'erne afspejlet den to procents stigninger, der har været mere eller mindre fast i både inflation og vækst.

- Men i 2020 og 2021 stak aktiemarkedet fuldstændigt af, fordi markedet så, at inflationen ikke blev to procent men derimod ti procent. Det var sådan set det, aktiemarkederne steg på: høj inflation, fortæller han.

Aktierne er ikke billige

Det er stort set altid umuligt at forudse, hvad aktiemarkedet kommer til at gøre, men den ekstraordinære situation uden et 'anker' gør det sværere end normalt, forklarer han.

Én ting er dog sikkert: aktierne er ikke billige.

- Hvis vi kigger på det USA's aktiemarked overfor USA's økonomi, så er aktierne ikke billige. Det ekstreme er, at vi har set så store fald i en lang periode, og vi kan stadig ikke sige, at aktierne er billige, siger Lars Christensen.

- Vil det betyde yderligere fald på aktiemarkedet?

- Man kan i hvert fald sige, at fordi aktierne ikke er billige, så kommer de investorer, der normalt køber op billigt, ikke ind i markedet, siger han.

Et stadigt misforhold

Lars Christensen er dog ikke så negativ på vækstens vegne. Det skyldes, at han ikke tror, at centralbankerne er villige til at 'slå væksten ihjel' og bringe inflationen ned på to procent hurtigt nok.

Den amerikanske inflation har været nedadgående de sidste 4-6 måneder, men ikke nødvendigvis mod to procent.

- Når aktierne så er blevet tilpas billige i det billede, så kan man begynde at finde stabilisering. Men aktierne er ikke billige.

Ifølge Lars Christensen er der altså stadig et misforhold mellem prisen på aktier og den underliggende økonomi.

- Det kan være, at aktierne skal ligge flade i fem år, og den underliggende økonomi så skal vokse. Det kan også være, at aktierne skal falde yderligere 30 procent.

