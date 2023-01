Topøkonom om 2023: Det kan du forvente af boligmarkedet

De store prisfald på boligmarkedet og tilsvarende færre salg af boliger tyder på, at markedet er blevet ramt af en chokeffekt.

Det fortæller uafhængig topøkonom Lars Christensen, der er tidligere chefanalytiker i Danske Bank og chefredaktør på Euroinvestor.

- Man ved ikke, om realkreditrenten er nul, to, fire eller seks procent, fordi den har stort set været alle steder inden for det sidste år. Hvornår træffer man så beslutningen om at købe et hus? Jo, det udskyder man i et halvt år, siger han.

Han fortæller dog, at i takt med at boligejernes hus er blevet mindre værd, så er deres gæld blevet tilsvarende mindre, fordi inflationen har 'ædt' noget af deres gæld.

- Om vi taler realkreditrenter på to eller fire eller fem procent, så er det altså meget negative realrenter, fordi vi har ti procents inflation, siger han.

Lars Christensen er uafhængig makroøkonom, og han er ikke specielt bekymret for boligmarkedet. Privatfoto

Priserne var meget høje

Boligpriserne var mere eller mindre eksploderet i de senere år, og det skyldes især nedlukningerne under corona, siger Lars Christensen.

- Når du trykker pengene, så kommer de ind de steder, hvor priserne faktisk kan ændre sig. Butikkerne og restauranterne var lukket, og man kunne ikke rejse. Så pengene kom ind i boligmarkedet og aktier i stedet, siger han.

Det betyder også, at boligmarkedet har taget nogle naturlige tæsk, i takt med at resten af landet er genåbnet.

- Når det andet så lukker op, så flytter nogle af pengene fra aktie- og boligmarkedet ind i de andre markeder, som så stiger i pris. På et tidspunkt er den proces tilvejebragt, siger Lars Christensen.

Han fortæller, at gældsniveauerne på tværs af danske husholdninger er lave. Derfor ikke det kommer til at betyde så meget for majoriteten.

- Det er klart, at nogle har taget F1-lån, og de skal nu betale 50.000 kroner mere af på et lån om året. Det skal man jo finde i budgettet et eller andet sted, siger han.

Lønningerne stiger

Lars Christensen fortæller, at inflationschokket hiver penge ud af folks lommer lige nu, men at indkomsterne vil tilpasse sig over 3-4 år.

- Det, der gør ondt lige nu, er, at der er nogle, der har siddet i deres hus lige på kanten, som så bliver skubbet ud, siger han.

Langt størstedelen af danskerne kan derimod se frem til, at indkomsterne kommer til at stige, da lønningerne normalt følger inflationen og produktiviteten.

- Der var ikke nogen nævneværdige lønstigninger i 2022 i forhold til inflationen. Så en industriarbejders løn er faldet realt med otte procent i 2022. Det må vi jo gå ud fra, at de får tilbage på en eller anden måde, siger Lars Christensen

Det er netop efterslæbet på lønningerne over for inflationen, der holder vores arbejdsløshed lav i øjeblikket.

- Arbejdskraften er ekstremt billig relativt til deres produktivitet. Det kan ikke blive ved med at være. Derfor må vi forvente, at lønvæksten og indkomstvæksten tager til. Når den tager til, vil det også vise sig i overførselsindkomster og pensioner, siger han.

