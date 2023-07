Toppolitiker efter ufo-høring: 'Der foregår noget'

Onsdag udspillede sig en opsigtsvækkende ufo-høring i Kongressen, hvor den tidligere efterretningsmand David Grusch hævdede, at USA er i besiddelse af ufoer på amerikansk grund, som man hemmeligholder for offentligheden

Demokraten Alexandria Ocasio Cortez siger, at sidste uges ufo-høring i Kongressen giver anledning til at gå den amerikanske regering og Pentagon yderligere i sømmene

'Folk tror ikke på regeringen. Og hvorfor skulle de?'

Sådan indleder den demokratiske politiker Alexandria Ocasio Cortez en video, som hun lørdag delte på Instagram med sine 8,5 millioner følgere.

Toppolitikeren fra New York taler i over 11 minutter i videoen, der kommer i kølvandet på den opsigtsvækkende ufo-høring, som fandt sted i Kongressen i sidste uge.

Her forklarede to tidligere piloter i det amerikanske forsvar, hvordan de gennem flere år har observeret ufoer i luftrummet, ligesom den tidligere efterretningsofficer David Grusch hævdede, at Pentagon og den amerikanske regering holder ufoer og viden om ikke-jordisk teknologi skjult for befolkningen.

Alexandria Ocasio Cortez reagerer i en video på Instagram på sidste uges ufo-høring. Foto: Drew Angerer/Ritzau Scanpix

'Er det aliens?'

Seancen var bundseriøs, og toppolitikere fra begge partier i USA var til stede og lyttede intenst.

Således også Alexandria Ocasio Cortez, der er opsat på at forfølge de påstande, der kom frem under høringen.

I videoen understreger hun vigtigheden af, at påstandene fra de tre centrale vidner bliver sagt under ed. Det øger troværdigheden og skal tages seriøst, siger hun.

'Der er en lang række uidentificerede objekter i rummet, som er blevet identificeret af forsvaret. Men der er også flere tilfælde, hvor de ikke er blevet identificeret. Det står klart,' siger hun.

'Men tror jeg så, at det er aliens?', spørger hun.

'Det er et helt andet spørgsmål. Men jeg tror helt bestemt, at der foregår et eller andet.'

Tre vidner afgav forklaring under høringen. Ryan Graves (tv.), David Grusch og David Fravor (th.). Foto: Brendan Smialowski/Ritzau Scanpix

Korruption

Hun kritiserer USA’s forsvarsbudget, hvor hun hævder, at der hvert år afsættes 800 milliarder. Heraf går 50 procent af budgettet til såkaldte defence contractors – altså private selskaber, der blandt andet leverer materiel til USA’s forsvar. Pentagon er ikke gået dem i sømmene, og derfor antyder hun, at der foregår en del korruption hos de private selskaber som eksempelvis Boeing.

Boeing producerer flyvemaskiner til både den civile og militære sektor, og politikeren mener altså, at der bliver holdt oplysninger skjult for befolkningen - og det gælder altså også oplysninger om ufoer.

Alexandria Ocasio Cortez antyder ligeledes over for det britiske medie The Guardian, at regeringen holder vigtige oplysninger skjult for befolkningen.

- Jeg tror, at der er et meget stort og truende spørgsmål om, hvad der bliver afsløret, hvad der bliver forvaltet korrekt, og vi har et ansvar for at forfølge denne sandhed, siger hun.