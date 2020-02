Toppolitikers pas og ladt pistol fundet på flytoilet

Den tidligere britiske premierminister David Camerons pas blev fundet på et flytoilet sammen med en ladt pistol, som tilhører hans bodyguard

En skræmt flypassager måtte lige se efter en ekstra gang, da han åbnede til et flytoilet. På toilettet lå nemlig en ladt pistol og den tidligere britiske premierminister David Camerons pas.

Det skriver flere britiske medier blandt andre BBC.

Ifølge BBC var det Camerons bodyguard, som havde glemt pistolen og passet på toilettet inden afrejse med flyet, som skulle fra London til New York.

En 33-årig passager har udtalt til The Sun, at det skabte tumult på flyet, da en mand fortalte, at han havde fundet en pistol.

- Få minutter efter kom kaptajnen ind i vores del af flyet og bekræftede, at det var en pistol, der var blevet fundet - og det gjorde alle bange, siger han.

Selvom kaptajnen bagefter forsikrede passagerne om, at vagten havde lov til at bære våben på flyet, blev pistolen efter protester fra flere passagerer fjernet fra ham.

- Vores medarbejdere fik styr på situationen hurtigt inden afrejse, og flyet fortsatte som normalt, siger flyselskabet ifølge mediet.

Den pågældende vagt er efter episoden blevet fjernet fra tjeneste, oplyser den politienhed, som står for Camerons sikkerhed.