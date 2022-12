Topskat og helligdag: - Virker helt sindssygt

Den kommende regering fremlagde onsdag sit regeringsgrundlag, som inkluderede store ændringer inden for uddannelse, topskatten og på beskæftigelsesfradraget, mens man samtidig vil skrotte en helligdag for at få flere i arbejde.

Ekstra Bladet har spurgt folk på gaden, hvad de synes om de mange nye planer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mogens Clausen, arbejdsmand

Mogens Clausen får cirka 200 kroner i skatterabat hver måned. Foto: Ernst van Norde

- Jeg synes, at det er latterligt. Det er en latterlig holdning at have, siger Mogens Clausen og uddyber, at det ikke kan passe, at man belønner de rigeste:

- Det er ikke retfærdigt, og jeg synes, at det er forkert, at dem, der tjener meget, skal have meget mere. Vi andre går jo og knokler.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Asbjørn Theilade, 29 år, gymnasielærer

Som gymansielærer ser Asbjørn Theilade uddannelsessystemet tæt på. Foto: Kenneth Meyer

- Jeg frygter det her med udannelse. Det, synes jeg, er kritisabelt - at man vil skære i SU og i kandidatuddannelserne især.

Annonce:

- Det er kun politikere, der mener, at man kan få en bedre uddannelse for færre penge. Det tror jeg ikke, man får. Tværtimod.

- Hvad tænker du om at afskaffe en helligdag?

- Jeg synes, det virker helt sindssygt at sige, at man kan få 8000 ekstra i arbejde, fordi man sløjfer storebededag. Jeg har svært ved at se matematikken bag. Jeg vil da også gerne holde fri.

- Jeg har svært ved at se, at man virkelig kan øge arbejdsudbuddet ved at sløjfe en helligdag. Det virker mærkelig i mine øjne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Camilla Bøtker, 30 år, socialpædagog på barsel

Psykiatrien er en mærkesag for Camilla Bøtker. Foto: Kenneth Meyer

- Jeg ved ikke, hvordan de vil få psykiatrien til at fungere. Venstre går rigtig meget ind for topskattelettelser, hvor Socialdemokraterne går mere ind for det sociale.

- Tror du stadig, de gør det?

- Nej. Ikke rigtig. Det virker, som om det går lidt forkert.

- De skrotter en helligdag, som skal få flere i arbejde, og samtidig laver de topskattelettelser. Hvad tænker du om det?

- Jeg har ikke rigtig hørt om det, men det lyder ikke, som om de kan få det til at fungere.

Annonce:

- Hvordan har du det selv med at skulle arbejde en dag mere?

- Det er både fint, men jeg ville også gerne prioritere min familie lidt mere. Hvis det kan komme til at fungere... Men jeg tvivler på det.