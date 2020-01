Topspion afsløret: Arbejdede for Danmarks fjender i øst

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Ekstra Bladet kan i dag afsløre den nu 81-årige Bogdan W. som en af de vigtigste spioner i Danmark under Den Kolde Krig.

Bogdan W., der i dag lever en stilfærdig tilværelse som pensionist lidt uden for Aarhus, fik kodenavnet Bret af den polske efterretningstjeneste. I cirka 20 år modtog han opgaver fra Polen om at skaffe oplysninger om blandt andet det danske forsvar og infrastruktur. Det skete både ved personlige møder og ved såkaldte ’døde postkasser’, hvor han overleverede informationer på offentlige steder.

Det viser en gennemgang af hans spionmappe på næsten 1000 sider, som Ekstra Bladet har haft adgang til hos Institut for National Erindring (IPN) i Warszawa.

Nægter alt

Da Ekstra Bladet konfronterer ham med hans fortid, nægter han, at han har været spion i Danmark:

- De (den polske efterretningstjeneste, red.) ville have mig med til noget, men jeg har altid undveget. Så har de præsenteret mig for forskellige papirer, men det kendte jeg ikke noget til. De ville gerne have, at jeg kom til nogle møder, men det gjorde jeg ikke.

Han bekræfter dog alle de personlige oplysninger, og at det er hans billede og underskrift på kontrakten med den polske efterretningstjeneste.

Ekspert: Vigtig spion

Af dokumenterne fremgår det ligeledes, at den i dag 81-årige mand var udset til at spille en central rolle, hvis Tredje Verdenskrig brød ud. Det forklarer historiker Przemysław Gasztold fra Institut for National Erindring (IPN), som har gennemgået sagen.

- Jeg vil sige, at han var en af de vigtigste polske militære spioner i Danmark, siger han til Ekstra Bladet.

Brets helt store fordel var, at han havde dansk statsborgerskab og derfor lettere kunne bevæge sig rundt i landet uden at komme under mistanke for at være spion.

- Du er nødt til at have ’boots on the ground’ for at skaffe informationer, forklarer koldkrigsforsker Thomas Wegener Friis fra Syddansk Universitet og understreger, at de oplysninger, som spioner som Bret kommer med, i sidste ende kunne øge chancerne for at vinde krigen.

Slipper for straf

Ifølge dokumenterne mistede den polske efterretningstjeneste kontakten til deres topspion i begyndelsen af 1980’erne, men helt frem til jerntæppets fald forsøgte de at genetablere samarbejdet.

Da Den Kolde Krig tøede op, blev Bogdan W. boende i Danmark. Han er aldrig blevet stillet til ansvar for sine handlinger. Forældelsesfristen for spionage er 10 til 15 år, og det betyder, at han i dag ikke kan straffes.

