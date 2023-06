Topstudent som 16-årig: Nu venter elite-universitet

Efter sommerferien starter mange 16-årige et nyt kapitel, når de begynder på gymnasiet.

Det kapitel har 16-årige Sara Winther fra Lyngby-Taarbæk dog netop afsluttet.

Tirsdag blev hun student fra H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby, og efter sommerferien skal hun til USA, hvor hun skal gå på det prestigefyldte universitet MIT.

Utroligt

Det lyder formentlig ret vanvittigt i de fleste danskeres ører, men Sara Winther føler sig nu ikke speciel sammenlignet med hendes medstuderende.

- Jeg tror ikke, det føles specielt anderledes end mange andre, der bliver studenter, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Hun erkender dog, at hun ikke lige regnede med at skulle stå med studenterhuen som 16-årig.

- Hvis du havde sagt til tiårige mig, at jeg var blevet student nu, ville jeg nok ikke have troet på det.

Annonce:

Sara startede på gymnasiet, efter hun som 13-årig klarede 9. klasses afgangseksamen, fordi hun blev vurderet til at have kompetencerne.

Hende skolegang var plaget af en blanding af ikke at føle, hun passede ind, og at det faglige niveau simpelthen ikke var højt nok.

Huen blev fejret med familien. Privatfoto

Føltes naturligt

Selvom hun altid har været yngre end sine klassekammerater på gymnasiet, er hendes alder ikke noget, der har fyldt i klasselokalet.

- Jeg har altid haft venner, der var ældre end mig, så det har altid føltes naturligt. Der var heller ikke nogen i min klasse, der lagde mærke til, at jeg var yngre.

En gang imellem bliver hun dog mindet om, at hun er lidt yngre end de typiske studenter.

- Vi fik taget studenterfoto i går (torsdag, red.), hvor de skulle bruge vores underskrift. Problemet var bare, at man skulle være 18 år gammel for at skrive under.

- Og der er jo ikke nogen, der står der og forventer, at man er under 18, når man skal have taget studenterfoto, siger hun.

Annonce:

USA-eventyr forude

Mens mange studenter tager sabbatår eller søger ind på en videregående uddannelse, venter der et ret unikt eventyr for Sara Winther.

Efter sommerferien begynder hun nemlig på et af USA's top-universiteter, nemlig MIT. Men det har ikke været en dans på roser at få adgangsbilletten til det prestigefulde universitet.

Sidste år fik hun en medalje til det internationale kemi-OL, og med sådan en om halsen har man gode forudsætninger for at komme ind på udenlandske universiteter.

Hun blev inspireret af en tidligere elev på gymnasiet i Lyngby, der nu studerer på MIT, og Sara Winther valgte efterfølgende at søge ind universitet på den amerikanske østkyst.

Fredag var der dimission, og her modtog Sara en bogpris overrakt af gymnasiets rektor Lars Viborg Jørgensen. Privatfoto

- En rigtig lang proces

I december 2022 tikkede optagelsesbrevet ind i indbakken, og de næste fire år efter gymnasiet var derfor på plads.

Hun skulle dog først klare en stribe af tests og opgaver, som er et krav inden studiestart.

- Der har været mange tests, jeg har skullet tage, og mange deadlines, jeg har skullet holde styr på, så det har været en rigtig lang proces.

- Men jeg glæder mig helt vildt til at komme derover, siger Sara Winther.