Topveganer begyndte at spise kød: Nu går hans følgere amok

Flere af Tim Shieffs mange tusinde følgere fik urteteen galt i halsen, da deres idol valgte at spise kød.

Den 30-årige englænder fortæller om sit valgt på sin Youtube-kanal.

Tim Shieff er atlet og har vundet et utal af løbestævner rundt om i verden.

Gennem sin karriere har han altid promoveret en sund, økologisk og vegansk livsstil. Det har siden hen skaffet ham over 80 tusinde følgere på Instagram og over 175.000 tusinde på Youtube.

I sin video fortæller han blandt andet, at han har spist æg og laks. Et brud på det veganske kodeks.

Tim Shieff manglede energi for at kunne opretholde sin træning på at professionel niveau.

- Jeg har haft problemer med min afføring. Jeg kunne ikke engang lave armbøjninger, og jeg var bange for at lave yoga.

- Jeg manglede min jing til min jang, fortæller han i sin video.

Tim Shieff tog derfor en drastisk beslutning og flyttede ud på en gård, hvor han prøvede en 'rå vegansk diæt'. Det betyder, ifølge ham selv, at man går på en 35 dage lang vandkur.

På gården så Tim en masse fritgående ænder, som havde det godt. Det fik ham til at tænke over, at ikke alle dyr ender med at blive slagtet.

Efter de 35 dage følte han sig ikke bedre. Han spiste derfor æg og laks.

Tim Shieff fik det angiveligt bedre og sluttede med veganismen.

Snydt

Mange af Tim Shieffs følgere føler sig forrådt af ham. Flere skriver bidske kommentarer til ham.

Blandt andre skriver en person således:

'Jeg blev veganer på grund af dig. Jeg kan ikke forstå, hvad du har gang i?'.

En anden skriver:

'Du var min veganske helt. Det her er meget sørgeligt. Jeg ville ALDRIG spise kød eller animalske produkter, selv hvis det gik ud over mit helbred. Farvel min tidligere veganske prins'.

Pas på manglende proteiner

Ifølge diætisten Nadja Romar fra Diætisthuset er det ikke decideret farligt at være veganer, men det kan være udfordrende i forhold til at få alle de nødvendige næringsstoffer.

- Hvis man lever plantebaseret, og ikke har sat sig ind i hvordan man skal supplere sin kost med vitaminer og mineraler, vil man blandt andet kunne opleve ikke at have tilstrækkeligt med energi til for eksempel sportspræstationer.

Nadja Romar vil ligesom Sundhedsstyrelsen ikke anbefale folk at leve vegansk, men hvis de gør det alligevel, er det vigtigt ikke at tage let på livsstilen.

- Man skal ikke bare sige 'nu lever jeg kun plantebaseret', det er vigtigt, at du sætter dig godt ind i det, så du ikke glemmer at tage højde for blandt andet B12, som er et vitamin, du får gennem animalske produkter som kød og æg.

Mister jobbet

Tim Shieffs udmelding har også fået konsekvenser for hans andet job. Til dagligt driver han det veganske tøjmærke ETHCS.

Tim har valgt at fratræde sin stilling i virksomheden, og hans partnere har taget over.

'For at ETHCS skal fortsætte med de samme værdier, som det blev grundlagt på, skulle der træffes en beslutning om virksomhedens fremtid. Efter Tims beslutning om at vende tilbage til at spise animalske produkter, har han valgt at forlade os', skriver de på deres Facebook.