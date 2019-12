Torben fanget i timelang kø i lufthavnen: - Det er rent kaos

Bagage portørerne har i mere end et døgn nedlagt deres arbejde. Torsdag er de tilbage på pinden, men passagererne er endt i et rent kuffert-kaos

200 bagageportørers strejke i Københavns Lufthavn onsdag til torsdag har medført timevis kø og ventetid i lufthavnen for mange passagerer.

Medarbejderne er torsdag eftermiddag vendt tilbage på arbejdet, men lufthavnen er stadig plaget af forsinket bagage og kø i ankomsthallen.

Torben Jensen har stået i kø i fire timer med udsigt til endnu flere timers ventetid.

- Det er rent kaos. Der er ingen, der ved noget. Folk løber forvirrede rundt, og der står kufferter alle vegne, fortæller den fortvivlede passager.

- Det var ikke lige det, vi havde regnet med. Min kone og jeg har bare været i Prag med én kuffert, så det er da frustrerende. Det er jo fire gange så lang tid, som vores flyvetur tog, fortæller Torben Jensen til Ekstra Bladet.

Informationen til passagerne i lufthavnen har efter sigende været sparsom.

- Vi blev ikke informeret om det hverken i Prags Lufthavn, eller da vi landede. Det var først, da vi havde stået ved bagagebåndet i en time og ventede, at det så småt begyndte at rygtes, at der var problemer, og at vi skulle anmelde vores manglende bagage til bagageservicen i ankomsthallen, forklarer Torben Jensen.

Pressechef i Københavns Lufthavn Kenni Leth bekræfter over for Ekstra Bladet den lange ventetid, passagererne oplever.

- Det er rigtigt, at der er kø i ankomsthallen. Det arbejder vi på at løse, fortæller Kenni Leth.

Han fortæller, at medarbejderne i Menzies Aviation, som har strejket, er vendt tilbage på arbejde torsdag.

Menzies er et af fire handlingsselskaber, der håndterer bagage i Københavns Lufthavn. I alt ti selskaber herunder Norwegian benytter sig af dem.

Ifølge Fagbladet 3F fyrede Menzies Aviation onsdag aften tre ansatte. Afskedigelserne er torsdag blevet annulleret.

