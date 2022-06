Torben raser: Turister skider i min baghave

Normalt er turister et kærkomment syn, men på den lille ø Egholm i Limfjorden skaber de problemer.

Der er nemlig alvorlig mangel på offentlige toiletter, hvilket betyder, at øens besøgende ofte vælger at knappe bukserne op og sætte sig på hug i naturen til efterfølgende stor gene for de godt 50 beboere på øen.

Nu forlanger en af disse beboere handling fra Aalborg Kommune.

Torben Lund bor tæt på et fællesareal, hvor turister ofte nyder en medbragt madpakke. Foto: René Schütze

Skider i baghaven

Torben Lund, der bor i 'Egholm by', som de lokale kalder området med nogle huse på den vestlige del af øen, oplever således 'for ofte', at turister har efterladt efterladenskaber ved hans ejendom.

Her fyger det også med toiletpapir, som er smidt i naturen. Det må snart få en ende, siger han til Ekstra Bladet:

- De sidste fire år har jeg forsøgt at få kommunen til at finde en løsning, så der kommer toiletter her i nærheden. Der jo er mange flere mennesker, der kommer som turister, end kommunen havde forventet, og derfor er det i den grad nødvendigt.

Foto: René Schütze

Tre kilometer til toilet

Han bor ved fællesarealet , hvor turister ynder at komme og spise ved de opstillede bænke foran en lille sø. Hvis naturen kalder, har de tre kilometer til nærmeste toilet ved færgelejet på den anden side af øen.

- Når de sidder der og spiser, kommer der også noget, som skal ud den anden vej. Problemet er jo ikke kun, at de sidder og skider eller tisser her, men at det blæser rundt med toiletpapir bagefter, fastslår Torben Lund.

Han håber derfor, at kommunen finder en løsning hurtigst muligt, så højsæsonen her i sommerferien ikke skal gå med at fjerne afføring fra have og hæk på 'lorteenden af øen', som Torben Lund kalder den.