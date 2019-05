Torden og lunt vejr i weekenden

Weekendvejret starter med morgendis og tåge - men snart bryder lyset igennem og forvandler kulde til varme, hvis man er heldig i weekenden. Vejret vil byde på lidt af hvert i de forskellige landsdele.

Torden og lidt byger kan falde ind imellem solstrålerne, og Østersø-folket vil mærke lidt mere kulde end beboere i resten af landet.

- I løbet af lørdagen går der mere og mere huller i det her skydække, som flere steder ender med lidt eller nogen sol. Nogle steder kan der også godt hænge skyer, specielt nede ved Østersøen det meste af dagen, siger Lars Henriksen, vagthavende hos DMI.

Der er også mulighed for, at man i løbet af lørdagen kan få en byge, måske endda med noget torden i.

- Så er det måske værd at bemærke, at temperaturerne i morgen, når op et sted mellem 15 og 20 grader, men ude ved østvendte kyster lidt køligere.

Er der stor forskel på Jylland og Sjælland?

- Nej, ikke umiddelbart. Det er først mange skyer, det gælder hele landet, og som sagt er tendensen, at det løsner op i løbet af dagen. Som sagt ved Østersøen og Bornholm, hvor man måske kan få mange skyer ihvertfald nogle steder, og så bliver det måske ikke mere end 10-11-12 grader.

I københavn, Aarhus, Odense og de større byer, satser DMI på, at det skulle løsne op i løbet af dagen. Men der kommer også nogle variationer. Ved Aarhus, der ligger ud til vandet bliver det måske omkring 14-15 grader.

- Inde i København, hvis vi er heldige, kommer vi måske op omkring 17-18 grader nogle steder. Så kan der komme en lokal byge i løbet af dagen i morgen. Det kan ikke udelukkes, at den kan være med noget torden i, siger Lars Henriksen.

Overordnet set vil temperaturerne ligge mellem 15 og 20 grader. Men det kan godt blive lidt varmere.

- Altså bliver det 21 nogle steder, så er det jo fint nok for dem, der kan lide det, lyder vejrmeldingen.