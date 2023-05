Torden og skybrud forude: Her bliver det værst

Søndag lakker så småt mod enden. Men inden du lukker øjnene helt, så giver Ekstra Bladet dig her et lille præg om, hvordan din påklædning skal se ud mandag, hvis du har planer om at være under åben himmel.

Regntøj, regntøj, regntøj.

DMI varsler nemlig lokale skybrud og torden i den centrale del af Jylland.

- Mandag omkring frokosttid går det løs. I midten af Jylland opstår der en byge fra syd mod nord, og det er her, risikoen er størst, fortæller vagthavende meteorolog hos DMI Jesper Eriksen til Ekstra Bladet.

Men det betyder ikke, at resten af landet går fri.

Jesper Eriksen fortæller, at når først de første byger rammer landet, så vil de bevæge sig mod øst.

- Resten af landet kan stort set få lokale byger, siger han.

Samtidig vil Jesper Eriksen ikke afvise, at der mandag kan komme lokale skypumper.

Søg mod vest – eller Bornholm

Men hvor skal man så gå hen, hvis man ikke kan lide byger?

Det kommer Jesper Eriksen også med svaret på.

- Bornholm er det bedste sted at søge hen, og så kan man også søge mod den vestligste del af Jylland. Jo tættere på Vestjylland, jo mindre regn, siger han.

Det betyder også, at hvis man skal afholde udendørs arrangementer og ikke befinder sig helt vest på eller på Bornholm, så er anbefalingen, at man følger med på DMI’s hjemmeside.

- Flere steder kommer regnen altså med en torden, og så skal man helst ikke befinde sig ude, siger han.

Køligere

Temperaturerne bliver mandag mellem 15-21 grader i stort set hele landet, mens der ved den jyske vestkyst kun bliver 10 grader.

Tirsdag byder på mellem 11 og 16 grader, og onsdag 8 og 13 grader.

Herefter vil temperaturerne muligvis stige svagt, lyder det.