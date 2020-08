Torden og skybrud i hele landet

Står du og sopper i vandkanten, eller har du planer om picnic i det grønne, skal du nok stoppe op engang og kigge op mod himlen for at se, om det sortner.

DMI varsler både torden og skybrud, der kan ramme det meste af landet her til eftermiddag.

Lige nu buldrer og brager det med hagl og regn i Midt- og Nordjylland.

- Det kommer til at ramme lokalt, og bygerne ser ud til at drive nordpå, siger DMI til Ekstra Bladet.

Luk vinduer og døre

De store mængder af vand kommer til at løbe ned i lavtliggende områder, så DMI råder danskerne til at især passe på deres kældre, men også døre og vinduer anbefales at være lukket helt til.

Der falder typisk 20 mm regn på kun 20 minutter i denne type byger, fortæller DMI.

Sigtbarheden kan blive ringe, og der er risiko for, at viadukter og vejbaner oversvømmes, så billister skal også holde nøje øje i trafikken.

Solskinsøen går fri

Trods mulige voldsomme byger skal man ikke pakke shorts eller sommerhat helt væk endnu.

'Især i Nordjylland og på Sjælland kan folk se frem til en 'lummervarm' dag med op til 28 grader.'

Bornholm går helt fri og skal ikke forvente andet end ren solskin.

Er det vilde vejr hos dig? Så send os gerne billeder eller videoer.

