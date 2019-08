Tordenbyger rammer som 'gryde i kog'

Man skal huske paraplyen, hvis man går en tur i det jyske.

Der er nemlig risiko fra meget kraftige tordenbyger forskellige steder i Jylland, oplyser vagthavende meteorolog Jesper Eriksen.

- Der kan komme en god skylle inden for meget kort tid, som også vil ramme meget lokalt. Det vil være ligesom boblerne i en gryde med kogende vand, siger han.

Det betyder altså desværre, at det er noget nær umuligt at fortælle, præcis hvor bygerne vil ramme.

- Det vil være hulter til bulter i Jylland, men altså meget lokalt. Et område kan opleve skybrud, og ti kilometer længere væk, kan der være faldet næsten ingen regn. Tidligere på dagen har der også været tordenbrag, og det kan være, at det vil fortsætte, siger meteorologen.

Jesper Eriksen oplyser dog, at vejret vil klare op hen mod aftenen. Senere på ugen kan det endda være, at vi vil nå at opleve endnu en sommerdag, som kræver en temperatur på over 25 grader.

