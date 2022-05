Tordnede mod kundeservice-kaos: Men så skete der noget

Har du også problemer med Ticketmaster? Tip journalisten her.

Endelig lykkedes det!

Efter at have kimet Ticketmasters kundeservice ned i dagevis, har Dorthe Brænder Lilliendal endelig fået tilsendt sin ellers tabte billet til Roskilde Festival.

Dorthe Brænder Lilliendal berettede fredag morgen, hvordan hun - som utallige andre danske kunder - enten slet ikke kunne ringe op til event-giganten eller også sad i kø i timevis uden at komme nogle vegne.

Men så skete der endelig et mirakel - eller måske var der noget andet på spil.

Fra da Ekstra Bladet publicerede artiklen om Dorthes frustrerende kamp for at komme i kontakt med Ticketmaster, gik der nemlig kun små seks timer, til selskabet havde lagt en besked på hendes telefonsvarer.

Og få timer efter landede billetten i hendes mail-indbakke.

- Det er selvfølgelig rigtig fedt, at det er lykkedes. Men jeg synes da, at det er trist, at man skal råbe så højt for at komme i kontakt med Ticketmaster, for så er det jo dem, der råber højest, der får hjælp, siger Dorthe Brænder Lilliendal.

- Det frustrerer mig, for der sidder hundredvis af andre derude, som er i en lignende situation, fortsætter hun.

Ikke den eneste

Dorthe Brænder Lilliendal mener, at det er udtryk for en ærgerlig tendens, at man er nødt til at gå viralt på sociale medier eller stå frem i eksempelvis Ekstra Bladet, for at man kan få hjælp.

- Det bør ikke være sådan, at man er nødt til at komme i Ekstra Bladet, og så ringer de få timer efter, og så kan alt pludselig lade sig gøre, siger hun.

Tager man et kig på Trustpilot, er det tydeligt, at Dorthe ikke er den eneste, der har haft problemer med Ticketmaster. Utallige kunder har efterladt utilfredse anmeldelser med den begrundelse, at de ikke kan komme igennem til event-giganten.

De mange vrede anmeldelser går helt tilbage til starten af året. Problemet ser altså ud til at have stået på i minimum seks måneder.

'142 ubesvarede opkald og tre timers kø. Kamp-umuligt at komme igennem til deres kundeservice,' skriver en bruger eksempelvis.

'Jeg har nu i en måned forsøgt at ringe til jer, da mit problem kræver, at jeg ringer til jer. Men der er altid optaget,' skriver en anden.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Dorthe Brænder Lilliendal forsøgte i dagevis at komme igennem til Ticketmasters kundeservice. Hun er langtfra den eneste. Privatfotos

Fuldstændig umuligt

For Dorthe Brænder Lilliendal startede billet-helvedet, fordi en billet til årets Roskilde Festival, som hun købte for over to år siden i gave til sin søn, og som har kostet 2279 kroner, gik tabt.

- Jeg skal bare have dem til at sende mig billetten. Men jeg kan ikke komme i kontakt med dem, hverken på telefon eller mail. Det er fuldstændig umuligt, fortalte hun.

Sender man en mail til Ticketmasters kundeservice, bliver man mødt af et autosvar, der oplyser, at de lange ventetider skyldes corona. Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Ticketmaster, hvor vi blandt andet gerne vil spørge, om det er et udtryk for manglende rettidig omhu, at corona her over to år efter pandemiens udbrud øjensynligt kan volde dem så mange problemer.

Vi vil ligeledes høre, om de selv mener, at de yder god service til deres mange kunder.

Ticketmaster vendt i første omgang ikke tilbage, men sendte efter publiceringen af den første artikel følgende mailsvar:

'We are seeing record demand for events and subsequent enquiries. Our Fan Support team is rapidly hiring to keep pace with the volume and greatly appreciate fans' patience as the team works to minimise wait times'.

Det svar har Dorthe Brænder Lilliendal nu ikke meget tilovers for.

- Det er fint, at de prøver at løse problemet. Men som I selv skriver, ser det jo ud til at have været længe efterhånden, så ja ... Det virker ikke som om, de virkelig prøver.