Tordner imod universitet: - Alt er væk!

- Alt tilliden er væk.

Sådan lyder det fra Nicklas Severin Myrsell i kølvandet på de problemer, der opstod i forbindelse med en kvote 2. optagelsesprøve på SDU.

Her oplevede flere aspiranter tekniske problemer, der gjorde det mere eller mindre umuligt at gennemføre prøven. Helt konkret havde flere ansøgere udfordringer med at tilgå det program, de skulle lave testen i.

Derfor besluttede SDU at give fem point ekstra til de knap 400 ud af 7000, som var på det første hold. Og det er her, at filmen knækker for Nicklas Severin Myrsell.

Utroværdigt

Han har i månedsvis forbedret sig på netop denne prøver og taget ekstra fag for at kunne kvalificere sig. Derfor finder han det stærkt kritisabelt, at der ikke er styr på tingene.

- Der er ingen, som kan danne sig et overblik over sagen. Der er mangel på kommunikation. Det er utroværdigt, og jeg tror al tillid til SDU's unitest er væk blandt ansøgerne.

- SDUs løsning skaber flere problemstillinger, der essentielt gør ideen bag kvote 2 ligegyldig. Løsningen giver ikke alle ansøgere lige muligheder for at demonstrere deres færdigheder eller blive vurderet objektivt. Når nogle ansøgere på SDU får tildelt ekstra point og tid, kan det føre til en følelse af uretfærdighed og krænkelse af retfærdighedsfølelsen, siger han.

SDU: Måtte handle

I kølvandet på kritikken har DR tidligere talt med studiechef Annette Lund, der forklarer, at der var massive udfordringer med teknikken på hold et. Det betød, at flere ansøgere mistede en halv time eller mere af deres prøvetid

- Jeg vurderede, at jeg var nødt til at gøre noget for hold et, som havde så store udfordringer på grund af vores system. Havde jeg ikke givet dem ekstra point, så ville deres prøver ikke kunne sammenlignes med de andres.

- Jeg er meget ked af de tekniske udfordringer, vi har haft. Det må ikke ske, men jeg vurderede ikke, det gav mening at skrive til alle ansøgere, når udfordringerne kun var på hold et, forklarer hun til DR.

Nicklas Severin Myrsell har fortsat ikke fået svar på prøven, og ved derfor stadig ikke, om han er købt eller solgt.