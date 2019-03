Tordner mod el-løbehjul: I strid med reglerne

Københavns Kommune er så træt af elektriske løbehjul i hovedstadsområdet, at man nu truer med påbud og politianmeldelser.

Løbehjulsudlejerne Voi og Tier og cykeludlejningsforetagendet Donkey Republic udlejer nemlig ifølge kommunen transportmidler på kommunens arealer uden tilladelse.

- Vi har nu i en længere periode fulgt udviklingen på området. På baggrund af vores egne tilsyn og henvendelser fra københavnerne kan vi konstatere, at der finder udlejning sted fra kommunens arealer. Det er i strid med reglerne, hvilket vi ad flere omgange har understreget over for virksomhederne, siger enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen Mikkel Halbye Mindegaard ifølge en pressemeddelelse.

- Derfor vil vi nu stille krav om, at de fjerner deres løbehjul og cykler fra kommunens arealer, hvor de optager plads på både fortov og i cykelstativer. Samtidig skal virksomhederne sikre, at køretøjerne i fremtiden kun kan udlejes og afleveres på de steder, hvorfra udlejning er tilladt, fortsætter enhedschefen.

Kort tid til at reagere

De tre virksomhederne har nu ti dage til eventuelt at gøre indsigelser. Derefter kræver kommunen, at løbehjul og udlejningscykler fjernes, ligesom virksomhederne også skal dokumentere, at der ikke længere udlejes cykler og el-løbehjul fra offentligt areal gennem deres apps.

- Efterleves påbuddet mod forventning ikke, kan vi enten politianmelde virksomhederne eller selv køre ud og fjerne deres køretøjer fra offentlige arealer på virksomhedernes regning. Nu afventer vi i første omgang virksomhedernes reaktion, før vi lægger os fast på, hvilke handlemuligheder vi vil benytte os af, siger Mikkel Halbye Mindegaard.

Ærgerlig situation

Ekstra Bladet har tirsdag været i kontakt med Kristian Yde Agerbo, som er pressechef i Voi. Han fortæller, at virksomheden er ked af den seneste udvikling.

'Vi er ærgerlige over situationen, fordi vi er blevet taget rigtig godt imod af vores brugere i København. Derfor vil vi selvfølgelig arbejde på hurtigst muligt at finde en løsning og fortsætte den dialog, vi har haft med kommunen gennem hele vores tid i København,' skriver han blandt andet i en mail.

'Vi valgte at lancere i København, efter at forsøgsordningen med lovliggørelsen af elektriske løbehjul trådte i kraft - bakket op af alle partier i Folketinget på nær et. Vi har derudover været i løbende dialog med Københavns kommune, og fordi der ikke har været en tilladelse for os at søge til udlejning på offentlig grund, har vi opstillet vores løbehjul hos private samarbejdspartnere, og sørget for at indsamle eventuelle løbehjul, som stod problematisk, skriver Kristian Yde Agerbo videre.

Dødsulykker i udlandet Mere end 1500 patienter er i USA blevet behandlet for skader som følge af kørsel på el-løbehjul, skriver Ingeniøren. Det viser en opgørelse udarbejdet af forbrugerforeningen Consumer Reports, som har indhentet oplysningerne fra 110 forskellige hospitaler på tværs af 47 amerikanske byer, som havde fået udlejnings-løbehjul. Det reelle tal formodes at være højere. Skaderne omfatter alt fra hjernerystelse til kraniebrud. I Frankrig blev blev fem dræbt og 284 såret på rulleskøjter og løbehjul i 2017. Det har fået bystyret i Paris til at overveje krav om kørekort til el-løbehjul.

Pressechefen understreger, at Voi forventer, at man finder en løsning med Københavns Kommune.

'Vi har spillet med åbne kort hele vejen igennem og gjort det klart, at vi ville lancere på den her måde, indtil det blev muligt for os at søge om tilladelse til også at opstille løbehjulene på offentlig grund. Derfor kommer det selvfølgelig bag på os, at vi nu er blevet bedt om at indsamle vores løbehjul. Vi vil selvfølgelig arbejde hårdt på at finde en løsning i samarbejde med kommunen hurtigst muligt.'

Samler ind hver aften

Siden de elektriske udlejningsløbehjul invaderede københavnsområdet, har udlejningsbureauerne hver aften indsamlet deres i alt omkring 400 løbehjul, som næste morgen atter bliver sat frem til udlejning.

Ekstra Bladet arbejder også på at indhente reaktioner fra tyske Tier og Donkey Republic.

Forsøgsordning med el-løbehjul I december 2018 vedtog medlemmer af transport-, bygnings- og boligudvalget en forsøgsordning fra januar 2019, der gør elektriske løbehjul, selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards lovlige på de danske cykelstier. Københavns Kommune og en række interesseorganisationer som Cyklistforbundet og Rådet for Sikker Trafik har i høringssvar udtrykt stor skepsis og bekymring. Siden 17. januar har man i Københaavn køre rundt på cirka 400 elektriske løbehjul, som bliver lejet ud via apps.