Tordner mod Meny: - Det er nedværdigende

En tur i den lokale Meny endte med at blive en chokerende oplevelse for Karen Petersen

Karen Petersen skulle bare en hurtig tur i Meny Sorø for at købe en lottokupon for sin søn.

Men det endte med en oplevelse, som hun selv beskriver som 'dybt nedværdigende'. I butikken blev hun og en grønlandsktalende medarbejder bedt om at stoppe med at tale grønlandsk af en anden medarbejder.

Efter episoden optog Karen Petersen en video, hvor hun konfronterede medarbejderen. Her siger medarbejderen, at hun er ked af, hvis Karen Petersen blev stødt, men at 'de kunne tale grønlandsk i deres fritid'.

Videoen, som du kan se øverst i artiklen, delte hun på Facebook, hvor den er blevet set af titusindvis af danskere.

Chokerende

Ekstra Bladet har efterfølgende været i kontakt med Karen Petersen.

Hun fortæller, at da hun kommer op til kassen, ser hun, at det er en grønlandsktalende kassemedarbejder. Karen Petersen flyttede selv til Danmark for 12 år siden og blev glad for at se en anden grønlænder i butikken.

- Så har vi en kort samtale på grønlandsk, mens jeg køber lotto, inden vi bliver afbrudt af en anden medarbejder, fortæller Karen Petersen.

- Du må ikke tale grønlandsk, lød det kortfattet fra medarbejderen til den grønlandsktalende medarbejder.

Det chokerede Karen Petersen.

- Så spurgte jeg hende, om det kunne være rigtigt. Om hun virkelig ikke måtte tale grønlandsk med mig? Nej, det måtte hun ikke.

Karen Petersen er formand for foreningen Mentor Immanuel, der blandt andet hjælper grønlændere i Danmark med 'kulturelle og sproglige barrierer'.

- Jeg synes, at det er fuldstændig nedværdigende og magtliderligt, undskyld mit sprog, siger Karen Petersen om episoden.

- Ifølge FN har alle folk ret til eget sprog og egen kultur, det har Danmark selv skrevet under på.

Købmand: Må ikke ske igen

Ekstra Bladet har været i kontakt med Dagrofa, som ejer Meny-kæden. De afviser, at medarbejderens adfærd er generel politik i virksomheden.

I et skriftligt svar tager Mette Ehlers, der er købmand i Meny Sorø, afstand fra episoden.

'Det er en ærgerlig situation, som vi ikke har oplevet før. Der er tale om en medarbejder, som ikke ønsker, at der bliver talt grønlandsk, og handler på egen hånd. Vi har taget en alvorlig snak med medarbejderen og indskærpet, at dette ikke må ske igen. Det er vigtigt, at vi behandler hinanden ordentligt,' lyder det fra Mette Ehlers.