Tornado rammer hovedstad

Vragstumper har hvirvlet rundt i luften i den sydlige del af Canadas hovedstad Ottawa.

Det skyldes mindst en tornado, skriver canadiske CBC.

Omkring klokken 13 lokal tid - klokken 19 dansk tid - kunne beredskabet i Ottawa oplyse, at det havde fået flere anmeldelser om en tornado tæt på en motorvej.

Det samme bekræfter Ottawa Politi.

Kort efter blev der udsendt en officiel advarsel ud til borgerne i hovedstaden.

Klokken 14.45 - 20.45 dansk tid - varslede myndighederne endnu en tornado, som dog blev afblæst et kvarter efter.

Mindre tilskadekomst

Ifølge det canadiske medie er der ingen kommet alvorligt til skade som følge af det voldsomme vejr.

Dog kunne redningsfolk berette om en person, der var kommet mindre til skade omkring klokken 13.45 lokal tid.

50 boliger er berørte, og derfor har brandfolk været rundt til de forskellige steder for at slukke for gas grundet risikoen for læk. Der er også blevet slukket for elektriciteten disse steder.

Derfor har politiet også lukket vejene løbende for at undersøge eventuelle læk. De opfordrer folk til at holde sig væk.