Torsdag blev 213 testet positive i lyntest

Torsdag blev der foretaget 17.857 lyntest, hvoraf 213 viste et positivt svar.

Det viser tal fra de private testudbydere Falck, SOS International, Copenhagen Medical og Carelink, der udfører gratis lyntest på vegne af staten.

Hvis man regner andelen af positive svar i forhold til det samlede antal af test, giver det en positivprocent på 1,19.

Det er den laveste positivprocent siden 31. december, hvor 0,91 procent af de testede fik svar, at de var smittet. Til gengæld blev der testet over dobbelt så mange i forhold til torsdag.

Generelt er der i det nye år blevet foretaget en del færre lyntest end i dagene mellem jul og nytår. Det kan have haft en indvirkning på antallet af positive test, der ikke har været over 500 siden 30. december.

Eksempelvis var der i perioden op til jul syv dage med omkring 1000 positive tilfælde om dagen. I samme periode blev der dog også testet markant flere.

Der er kapacitet til 100.000 lyntest om dagen hos de fire private udbydere.

Dermed var det under en femtedel af kapaciteten, som blev udnyttet torsdag.

Flere af udbyderne har på det seneste også kunnet berette om, at de ikke har oplevet den samme efterspørgsel for lyntest, som de tidligere har oplevet.

Fordi udbydernes kapacitet ikke udnyttes fuldt ud, vil de i samarbejde med det offentlige rykke mere ud i landet og foretage test på blandt andet institutioner og på plejecentre.

Det har været et ønske fra både regeringen og fagforbund for at sikre en større tryghed hos det personale og de beboere, der færdes på eksempelvis plejecentre.

Lyntest er ikke lige så pålidelige til at påvise, om man er smittet med coronavirus som de pcr-test, der bliver brugt i det offentlige.

I december offentliggjorde Statens Serum Institut en gennemgang af syv studier fra udlandet, der har undersøgt pålideligheden af testene.

De regnes for meget pålidelige i de tilfælde, hvor der faktisk bliver konstateret smitte. Usikkerheden gælder de tilfælde, hvor testen giver et negativt svar.

Her var træfsikkerheden i lyntest fra firmaet Abbott - som Falck og SOS International bruger - mellem 55 procent og 85,5 procent.

Det vil sige, at i nogle tilfælde - i de pågældende studier - er op mod 45 procent testet negative med en lyntest, selv om de rent faktisk var smittet.

Forskellen hænger i høj grad sammen med, om det er personer med eller uden symptomer, der er testet. For pcr-test er træfsikkerheden til sammenligning 98-99 procent.

I Danmark fraråder Sundhedsstyrelsen lyntest til personer med symptomer og nære kontakter til smittede.

Styrelsen ser lyntest som et redskab til at screene udvalgte grupper for coronavirus - for eksempel unge mellem 15-25 år.