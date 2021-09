Torsdag får de første plejehjemsbeboere tredje vaccinestik

Fra torsdag får de første plejehjemsbeboere tilbudt det tredje stik med en vaccine mod corona.

I Region Hovedstaden får omkring 170 beboere på tre plejehjem i Herlev som de første i regionen tilbud om et tredje stik.

Ifølge Helene Bliddal Døssing, konstitueret vicedirektør for Region Hovedstadens Akutberedskab, forventer man at være færdige med alle regionens plejecentre i løbet af to til tre uger.

- Vi begynder torsdag, mens vi fredag er i Ishøj og Værløse. Fra mandag kommer vi til at være mange steder i Københavns Kommune, som har mange plejecentre, lyder det.

Ifølge regionen bliver omkring 13.000 beboere på plejehjem i Region Hovedstaden tilbudt et tredje stik i løbet af september.

Over 200 plejehjem i hovedstadsregionen får besøg af et udkørende team.

- Vi regner med at have minimum 15 udkørende teams alle hverdage, siger Helene Bliddal Døssing.

Også udvalgte patienter med svækket immunforsvar får tilbud om revaccination.

- Der er lagt op til, at dem, der har særligt nedsat immunforsvar, enten kan komme i vaccinationscentrene eller på hospitalerne, hvis de har en aftale i et ambulatorie. Det går også i gang nu og kører sideløbende, siger Helene Bliddal Døssing.

Akutberedskabets teams kører også ud til kommunale pop-up-steder samt uddannelsesinstitutioner.

Også de andre regioner er ved at gå i gang.

Region Sjælland og Region Syddanmark oplyser til DR, at man planlægger at give tredje stik på plejehjemmene fredag.

Region Nordjylland forventer at give tredje stik i weekenden - enten på et plejehjem eller på et vaccinationscenter til personer med svækket immunforsvar.

- Sidste gruppe begynder at blive inviteret fra fredag, og så kan de begynde at dukke op umiddelbart herefter.

- Vi ved endnu ikke, hvornår vi kommer ud på plejehjem, oplyser regionen.

Region Midtjylland melder også klar til at gå i gang med at vaccinere på plejehjem. De første beboere forventes at få stik fredag, oplyser regionen til Ritzau.

Timingen afhænger af kommunerne, der skal melde til vaccinestederne, hvor de gerne vil have vaccineret.

På landets plejehjem er vaccinationsraten ifølge Sundhedsstyrelsen 96 procent.

Trods det har smitten de seneste uger været stigende på flere plejehjem.