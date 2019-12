Torskens tid er inde

Fornøjelsen ved at stå med en kold, klistret og fedtet torsk i hænderne en vinterdag er overvurderet. Jeg ved det, for jeg har gjort det mange gange.

Men aldrig har det ærefulde hverv at uddele Ekstra Bladets Nytårstorsk været så enkel som sidste år.

Overrækkelsen foregik i Finansministeriets smukke gård, og jeg nåede end ikke at hente den store fisk ud af plastiksækken, før Kristian Jensen selv greb torsken og løftede den op i triumf.

- Det ser ud, som har du gjort det mange gange før.

- Man er vel vokset op i Lemvig, svarede den stolte vinder.

Overlegen

Kristian Jensen var dengang finansminister og næstformand for Venstre. Begge dele er jo i den grad gået over.

Et manende vidnesbyrd om magtens flygtighed.

Ekstra Bladets læsere havde kåret Kristian Jensen som en overlegen vinder af torsken, selv om konkurrencen var benhård.

Således kom på de følgende pladser den forhenværende direktør for hvidvaskeriet Danske Bank, Thomas Borgen, og kvotekongernes ferieven, Lars Løkke, som dengang var statsminister og formand for Venstre.

Et manende vidnesbyrd om osv.

Stærke kandidater, men de havde begge flere hundrede stemmer op til den suveræne vinder, der fik 20 procent af stemmerne.

Kristian Jensen skiller sig ikke blot ud ved sin elegante håndtering af torsken. Han er også den første, der er blevet kåret til Ekstra Bladets Nytårstorsk på grund af en indsats, der ligger en halv snes år tilbage.

Han er manden, der som skatteminister indledte den 'effektivisering' af det danske skattevæsen, der efterlod væsnet som en rygende ruinhob.

Tegning: Morten Ingemann

Fornøjelse og ære

Mange modtagere af Ekstra Bladets Nytårstorsk bedyrer ved modtagelsen af den store fisk, at de vil gå efter at vinde flere torsk.

Sådan havde Kristian Jensen det ikke:

- Nu har jeg prøvet det. Nu synes jeg, andre skal have lov til at få fornøjelsen og æren.

- Det er stort af dig. Tillykke med den.

- Tak.

Jeg tør allerede nu røbe, at Kristian Jensen da heller ikke er kandidat i år. Mange andre har stået for en langt stærkere indsats.

Svimmel

I morgen går det løs.

Da præsenterer vi den første kandidat, og ni andre vil følge efter. Alle har de gjort sig fortjent til den store hæder, men kun én kan vinde. Du bestemmer, hvem der ved årets udgang vil få lov til at stå med den mægtige fisk.

Vi bringer en stemmeseddel i avisen, du vil også kunne stemme på nettet, og du kan vinde fine præmier.

At blive Ekstra Bladets Nytårstorsk kræver noget ganske særligt. Se bare på listen her. Man bliver næsten svimmel af at se så meget kvajeri samlet ét sted, ikke?

42 torsk 1977 Folketingsmedlem Inge Krogh 1978 Folketingsmedlem René Brusvang 1979 Sømandsformand Preben Møller Hansen 1980 Partistifter Erhard Jakobsen 1981 Aalborg-borgmester Marius Andersen 1982 Udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen 1983 Udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen 1984 Trafikminister Arne Melchior 1985 Indenrigsminister Britta Schall Holberg 1986 Skatteminister Isi Foighel 1987 DBU-formand Carl Nielsen 1988 Folketingsmedlem Mogens Camre 1989 Sundhedsminister Elsebeth Kock-Petersen 1990 Udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen 1991 Folketingets formand H. P. Clausen 1992 Udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen 1993 Politidirektør Poul Eefsen 1994 Trafikminister Kaj Ikast 1995 Kulturminister Jytte Hilden 1996 Statsminister Poul Nyrup Rasmussen 1997 Partileder Uffe Ellemann-Jensen 1998 Statsminister Poul Nyrup Rasmussen 1999 Økonomiminister Marianne Jelved 2000 Statsminister Poul Nyrup Rasmussen 2001 Folketingsmedlem Keld Albrechtsen 2002 Borgmester Peter Brixtofte 2003 Folketingsmedlem Jacob Buksti 2004 Prins Joachim 2005 Ejendomsmægler Hanne Nørrisgaard 2006 Imam Abu Laban 2007 Folketingsmedlem Jørgen Poulsen 2008 Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech 2009 Borgmester Klaus Bondam 2010 Miljøminister Karen Ellemann 2011 Statsminister Helle Thorning-Schmidt 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidt 2013 Partileder Lars Løkke Rasmussen 2014 Partileder Lars Løkke Rasmussen 2015 Folketingsmedlem Carl Holst 2016 Europa Parlaments-medlem Morten Messerschmidt 2017 Udenrigsminister Anders Samuelsen 2018 Finansminister Kristian Jensen Vis mere Luk

Listen er faktisk mere end 40 års danmarkshistorie i en ret alternativ, men underholdende udgave.

De fleste af vinderne er mænd. Min elskelige hustru har gentagne gange påpeget, at det ganske nøje afspejler fordelingen af idioti mellem kønnene.

På årets sidste dag kan du se, hvem der er Ekstra Bladets Nytårstorsk 2019, som ud over den store torsk vil få Morten Ingemanns originaltegning og to flasker brændevin.

Nej, hvor er det spændende.

