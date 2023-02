Total Berlin-fiasko: Nu prøver de igen

Tyskerne plejer at være kendt for at have styr på tingene. Men selv de bedste kan fejle. Og så endda i stor stil.

Det var tilfældet i september 2021, hvor delstat- og kommunalvalget i den tyske hovedstad endte i en total fiasko som følge af en perlerække af fejl.

Det skriver Die Welt.

Første udfordring var, at valget var placeret samme dag som Berlin Marathon, og det skabte store udfordringer med at komme frem for vælgerne. Og når de endelig fik kæmpet sig frem, så var der nye problemer.

Flere valgsteder løb tør for stemmesedler, mens andre oplevede, at de forkerte kandidater var på listen. Det betød, at enkeltvalgsteder måtte lukke midlertidigt, mens andre forlængede åbningstiden, så der kunne stemmes, selv om de første resultater var offentliggjort.

En gruppe dommere besluttede i november 2022, at valget skulle gå helt om. Foto: Annette Riedl/Ritzau Scanpix

Papir-opgave

Den totale fiasko fik efterfølgende en domstol til at erklære valget for ugyldigt, men søndag prøver de igen.

Og nu lover myndighederne, at der er styr på tingene. Desuden har de sikret sig, at der er nok papir i Berlin her i weekenden. Men de har haft travlt, fordi de kun har fået 90 dage til at arrangere det.

- Normalt har vi et år til at arrangere et valg. Det lyder banalt, men en af mine første opgaver var at sikre, at vi havde nok papir til at printe stemmesedlerne på. Og så har vi øget antallet af stemmebokse. Der vil være tre stemmebokse på hvert stemmested. I 2021 var der to, siger professor i politisk administration Stephan Bröchler til Die Welt.

Han blev i oktober 2022 udpeget til at være valgchef i Berlin. Forinden brugte han ni måneder i den kommission, der skulle undersøge fadæsen.

Socialdemokratisk borgmester

Delstatsregeringen i Berlin ledes i dag af den socialdemokratiske borgmester Franziska Giffey. Hun indgår sammen med sit parti, SPD, i en koalition med miljøpartiet De Grønne og venstrefløjspartiet Die Linke.

SPD blev i september 2021 størst i Berlin med 21,4 procent af stemmerne. De Grønne fik 18,9 procent, og Die Linke fik 14,1 procent.

CDU, der i dag er i opposition i Berlin, fik 18,0 procent af stemmerne.