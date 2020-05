Total forvirring: Holder institutionerne åbent eller lukket?

På arbejdernes internationale kampdag holder Ballerup Kommune normalt lukkedag. I år har kommunen valgt at holde åbent for dagtilbuddene, men det er gået forældrenes næse forbi, og det har skabt forvirring

Fejl i kommunikationen er skyld i, at flere forældre holder deres børn hjemme fra dagtilbuddene 1. maj i Ballerup Kommune.

Fra kommunal hånd lyder det, at der er sendt skemaer ud, hvor det har været muligt for forældrene at krydse behovsdatoer af - også 1. maj. Et skema, der blev sendt ud 13. april.

Problemet er imidlertid, at flere institutioner i kommunen har sendt beskeder ud efterfølgende på mail, hvor de gør opmærksom på, 'at fredag 1. maj er lukkedag og vi derfor holder lukket. Skulle du mod forventning have behov for pasning, kan jeg kontaktes senest kl. 12.00 mandag' - en meddelelse, der er sendt ud 25. april fra en institutionsleder til forældre i en børneinstitution i Ballerup.

Nanna Cornelius, der har et barn i en institution i Ballerup, savner mere klar kommunikation. Hun synes, at der bliver kommunikeret for skævt, hvor kommunen sender skemaer ud med behovsdage på en platform, men institutionen melder, at de har lukket direkte på email.

- For mig at se, hvis man skal overrule den mail, så skal man præcis på samme måde i direkte mail skrive, at det er en fejl, og at man fra politisk side har besluttet at holde åbent, så I kan godt sende jeres børn afsted, siger Nanna Cornelius.

Viceborgmester vil granske kommunikationen

Ekstra Bladet har set eksempler på Facebook, hvor forældre tilkendegiver, at flere børn end nødvendigt er blevet hjemme fra institutionerne som følge af den opstået forvirring i forbindelse med institutionernes åbningstider. Det har betydet, at flere, som har skullet møde på arbejde, har skullet passe ungerne derhjemme, mens de i andre tilfælde har haft børnene med på arbejde.

Ifølge 2. viceborgmester i Ballerup Kommune Kåre Harder Olesen er der to led i kommunikationen. Det ene led er fra administrationen ud til til distrikterne, mens det andet kommunikations led er fra distrikterne ud til forældrene.

- Hvad der er gået galt ude i distrikterne, ved jeg ikke, men det forsøger jeg at få svar på, lyder det fra Kåre Harder Olesen (V).

Direktøren for Skoler, Institutioner og Kultur, Anne Vang Rasmussen, siger, at coronakrisen har udfoldet et nyt sæt spilleregler, hvor der fra administrativ side har været meget at kommunikere ud. De udelukker ikke, at noget af kommunikationen har været mangelfuld eller misforstået.

- Det er selvfølgelig dybt beklageligt, når det sker. Og det har vi selvfølgelig brug for at lære af fremadrettet, siger Anne Vang Rasmussen