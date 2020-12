Total nedlukning? Her skiller Danmark sig ud

Flere europæiske lande oplever lige nu markant hårdere restriktioner end i Danmark. I eksempelvis Italien og Tyskland er flere regioner omfattede af udgangsforbud, lukkede butikker og helt lukkede skoler.

Det samme gør sig gældende i Holland, hvor premierminister Mark Rutte netop har beordret, at alle skoler og butikker skal lukke omgående.

I Danmark er det Region Hovedstaden, der er hårdest ramt med over 800 smittede pr. 100.000 indbyggere på én uge. Til sammenligning ligger Sachsen - den værste ramte region i Tyskland - på omkring 400 smittede pr. 100.000 indbyggere.

Netop Sachsen er ramt af total nedlukning. Lukkede butikker, udgangsforbud med indre man har et konkret formål (eksempelvis arbejde, besøg af svage, aflevering af børn, indkøb osv.).

Tusindvis af danskere bliver hver dag testet, og vi er rent faktisk en af de nationer i verden, der tester mest.

Det samme gør sig gældende i den italienske region Abruzzo, hvor incidenstallet ifølge de italienske sundhedsmyndigheder var 430 fra 30. november til 6. december.

Men hvorfor er forskellen på restriktionerne markant hårdere syd for grænsen end i Region Hovedstaden, når incidenstallet er dobbelt så højt?

Foruden de politiske forskelle skal en del af forklaringen findes i antallet af test. I foråret fik Danmark kritik af WHO for ikke at teste nok, men det er steget. Markant. Og vi er faktisk blandt de førende i verden, hvad angår tests pr. 1000 indbyggere.

Det viser en gennemgang af testdata, som Ekstra Bladet har foretaget. I alt har vi testet knap 1418 pr. 1000 indbyggere, og vi har en daglig stigning på omkring 14 pr. 1000 indbyggere den seneste uge.

Testede pr. 1000 indbyggere Tyskland: 363,93 - daglig stigning på omkring 2 testede pr. 1000 den seneste uge

363,93 - daglig stigning på omkring 2 testede pr. 1000 den seneste uge Italien: 400,51 - daglig stigning på omkring 2,5 testede pr. 1000 den seneste uge

400,51 - daglig stigning på omkring 2,5 testede pr. 1000 den seneste uge Holland: 255,61 - daglig stigning på omkring 1,5 testede pr. 1000 den seneste uge

255,61 - daglig stigning på omkring 1,5 testede pr. 1000 den seneste uge Norge: 449,44 - daglig stigning på omkring 3 testede pr. 1000 den seneste uge

449,44 - daglig stigning på omkring 3 testede pr. 1000 den seneste uge USA: 644,3 - daglig stigning på omkring 4,7 testede pr. 1000 den seneste uge

644,3 - daglig stigning på omkring 4,7 testede pr. 1000 den seneste uge Storbritannien: 606,5 - daglig stigning på omkring 4,5 testede pr. 1000 den seneste uge

Et af de få lande, der kan måle sig med Danmark på verdensplan, er Luxembourg. Her kan du se, hvordan incidenstallene har udviklet sig i Europa de sidste 14 dage. Her bliver der ikke taget højde for antal tests.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er sundhedsordførerne indkaldt til møde onsdag. Det kan vidne om, at nye restriktioner er på vej.

Tirsdag blev der i Danmark registreret yderligere 2992 smittede med covid-19 i Danmark. Det viser den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Der er kommet svar på 89.786 coronatests. Af dem har 3,33 procent altså været positive for covid-19.