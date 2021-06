Totalforbud mod høj musik: Havn vil beslaglægge Soundbokse

Lyden af bølgerne, der slår mod kajen, måger, der skriger og en Soundboks, der spiller meget høj musik. Det var virkeligheden for Anholt Havn sidste år, der nu siger stop til al brug af Soundbokse.

- Vi havde et kæmpe problem med Soundbokse sidste år, hvor havnen blev invaderet af unge mennesker, siger Klaus Jensen, havnefoged på Anholt Havn, til TV2 ØSTJYLLAND.

Anholt Havn oplevede sidste år store grupper af unge mennesker, der festede på havnen, ved grillpladsen og ved færgen. De unge generede ifølge Klaus Jensen både øens beboere og havnens gæster, når de spillede høj musik om natten.

- Vi kunne slet ikke håndtere festerne. Vi havde også flere forældre til at hjælpe med at holde styr på de unge, men det var umuligt.

- Vi fortalte de unge, at de kunne gå nogle hundrede meter ud af stranden og vende anlægget væk fra marinaen, men der gik kun ti minutter, før vi fik nogle opkald igen fra generede gæster, siger Klaus Jensen.

Derfor har Anholt Havn taget konsekvenserne af sidste års dårlige oplevelser og forbyder nu al brug af Soundbokse.

Det foregår i samarbejde med Østjyllands Politi. Politiet vil være til stede om natten i ugerne 26-32, og de vil kunne beslaglægge de Soundbokse, der måtte være på havnens areal.

- Vi har haft en god snak med politiet om, hvad vi gør for at komme det her til livs. Vi har aftalt at opruste, så der er to betjente på øen i løbet af sommeren i stedet for en.

For at sikre at alle havnens gæster er opmærksomme på det kommende forbud, har Anholt Havn valgt at sætte skilte op. Derudover har de skrevet det nye forbud ind i reglementet, der også er at finde på havnen.

I Aarhus præsenterede man i dag, tirsdag, kommunens plan for at styre larmen i byens parker. Planen betyder, at der nu skal slukkes for alt elektrisk forstærket musik senest klokken 20.00 på hverdage samt søn- og helligdage, mens det fredage og lørdage skal ske senest klokken 22.00.

Klaus Jensen mener ikke, at andet end et forbud kan dæmme op for de problemer, som de oplevede sidste år.

- Et tidsbestemt forbud duer ikke. Vi oplevede ikke, at festerne startede tidligt. Derimod startede festerne omkring midnat. Det var i takt med, at øens værtshuse og barer lukkede, siger havnefogeden.

Klaus Jensen håber, at deres tiltag sikrer både havnens og øens gæster en stille og rolig sommer.

- De reaktioner, vi har fået, er rent positive, og der er rigtig mange af dem. De siger, at andre steder kunne lære noget af vores nye politik.

I siger, at der skal være plads til alle. Hvorfor er der så ikke plads til folk med Soundbokse på havnen?

- Det kan jo ikke hjælpe noget, at 10 mennesker skal lave et problem for flere tusinde mennesker, siger Klaus Jensen.

Der kommer i omegnen af 60.000 besøgende til Anholt hvert år.