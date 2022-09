Totalt blackout truer Danmark

Det er langt fra utænkeligt, at Europa kan blive ramt af et totalt blackout denne vinter, fordi der ikke er nok elektricitet. Det gælder også for Danmark

Energikrisen er over os.

Det kan der ikke længere herske tvivl om. I det vestlige Rusland står et naturgasanlæg og brænder gigantiske mængder naturgas af. Gas til en værdi af 75 millioner kroner går hver dag op i røg i stedet for at blive eksporteret til Tyskland.

Samtidig er naturgas en mangelvare i hele Europa, og det går i den grad ud over forbrugerne, der i øjeblikket betaler historisk mange penge for gas og el. Det er et problem - ikke mindst for Danmark, lyder det fra ekspert Andreas Steno, som er uafhængig makroøkonom og følger udviklingen tæt.

Annonce:

- Lidt over 50% af Tysklands naturgas kommer fra Rusland. Den bruger de til at opvarme boliger og producere elektricitet. Hvis Europa ikke får den naturgas, så får vi et problem, fordi der findes ikke en erstatning på kort sigt. Grundlæggende har vi et kæmpe problem, hvis Rusland ikke åbner for naturgassen igen, fordi vi kan ikke nå at bygge nye elektricitetskilder så hurtigt, siger han til Ekstra Bladet.

Scor kassen med solceller: Sådan kommer du i gang

Det daglige nyhedsoverblik over krigen i Ukraine i lyd og billeder Krigen i Ukraine: Dagens overblik

Blackout i Tyskland og Danmark?

Putin har invaderet Ukraine på et tidspunkt, hvor Tyskland allerede er begyndt at lukke flere atomkraftværker og dermed har gjort sig mere afhængige af at importere naturgas fra Rusland.

Selvom landets naturgas-reserver ikke ser alarmerende ud, så kan det manglende naturgas-flow blive et stort problem til vinter, vurderer eksperten.

- Det er slet ikke usandsynligt, at vi får kortere udfald på elektricitetsnettet i Europa denne vinter. Strømmen går simpelthen. Hvis gassen er løbet tør, så kan man godt blive nødt til at slukke for elektricitet, siger Andreas Steno.

- Du taler altså om dage med decideret blackout. Gælder det også i Danmark?

Annonce:

- Hvis tyskerne er nødt til at slukke for strømmen, så skal vi håbe, at vinden blæser den dag i Danmark, lyder det klare svar.

Priserne går amok - det kan du gøre

Hele Europa i krise

Der er dog andre lande, der umiddelbart ser ud til at have langt større udfordringer.

- Det ser værst ud i Italien og Frankrig. Italien er sindssygt afhængig af naturgas til at producere elektricitet, næsten 70% af deres elektricitet kommer fra naturgas, mens at Frankrig har alarmerende problemer med at få deres atomkraftkapacitet op at stå igen efter en sommer med vedligeholdelsesplaner og tørke.

I Danmark estimeres det, at cirka 15 procent af elektricitetsproduktionen ultimativt stammer fra naturgas.

Putins vilde plastikforvandling: Så meget har han fået lavet

Stilhed i Danmark

Det er dog ikke ensbetydende med, at den manglende naturgas ikke bliver et problem for Danmark, mener eksperten.

Annonce:

- Vi har en eller anden opfattelse af, at vi ikke er afhængige af naturgas. Problemet er, at vi nogle dage er afhængige af import af elektricitet fra Tyskland, så hvis Tyskland er i problemer, så er Danmark også i problemer.

Hvorfor er der så ikke et større politisk fokus på det her i Danmark, tror du?

- I alle andre lande har man allerede kommunikeret ud, at folk skal sætte energiforbruget ned, og myndighederne har leveret klare planer for rationering af energi, hvis det bliver nødvendigt. Jeg ved ikke, om det handler om, at valgkampen er i gang, og ingen tør sige det, men herhjemme har jeg stadig til gode at høre nogen politikere tage den her problematik alvorligt.

Læs også: De bedste el-råd: Sådan undgår du chok-regninger