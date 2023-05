Totalt gak-gak: Højre-klik forbudt

Retningslinjer for folkeskolens afgangseksamen forbyder elever at højre-klikke på ord på deres computer med en rød eller blå bølgestreg under.

Vi bruger det alle sammen. Stavekontrollen på vores telefoner og computeren hjælper os med stave korrekt til ord som 'medarbejdertilfredshedsundersøgelse' eller 'menneskerettighedskonvention'.

Men nu er det blevet for meget for Børne- og Undervisningsministeriet. Til folkeskolens afgangsprøve i engelsk, tysk og fransk må man i år ikke længere anvende stave- og grammatikkontrollen.

Eller det vil sige: Du må godt have de røde og blå bølgestreger aktiveret, men du må ikke længere højre-klikke på eller holde cursoren over ordet for at se, hvilken fejl du har lavet.

Det er en ommer

Formanden for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening, Regitze Flannov, fortæller, at de i foreningen er 'meget kritiske over for de nye og ulogiske regler - og timingen lige op til at eleverne skal til skriftelige prøver'.

'Vi kan ikke forvente, at man ved prøverne holder øje med, om en elev i et kort øjeblik holder cursoren over enkelte ord med streger under – og om eleven i øvrigt gjorde det ved et simpelt uheld,' skriver hun i et svar til Ekstra Bladet og fortsætter:

'Alt i alt sætter det både lærere og elever i en rigtig dårlig og urimelig situation. Det er kort sagt en ommer.'

Regitze Flannov fortæller, at de allerede nu modtager henvendelser fra medlemmer, der er frustrerede over reglerne.

Hverken Danmarks Lærerforening eller Danske Skoleelever er tilfredse med de nye regler. Foto: Watchara Piriyaputtanapun/Getty Creative

En smule skørt

Og det er ikke blot lærerne, der er utilfredse. Marie Holt Hermansen, der er formand for Danske Skoleelever, er bestemt heller ikke tilfreds med denne udvikling.

- Hele princippet ved afgangsprøver og ved de hjælpemidler, der er tilgængelige, er jo, at man skal have lov til at bruge de hjælpemidler, som man har til rådighed i undervisningen, forklarer hun til Ekstra Bladet.

I stedet for den indbyggede stave- og grammatikkontrol, må eleverne derfor nu gribe til ordbøgerne.

- Jeg synes, at det er en smule skørt, at man ikke må bruge det ved en afgangsprøve. Især fordi mange af de ordforslag, som stavekontrollen vil komme med, også er noget, som man ville kunne slå op i ordbogen siger Marie Holt Hermansen og fortsætter:

- Derfor bliver der også en forvirring om 'hvad må man, hvad må man ikke'. For os er det vigtigt, at der er nogle klare retningslinjer for, hvornår man gør noget galt. Man kan jo ved et uheld komme til at højre-klikke på et ord inde på Word, siger hun.

Ikke nye regler

Ekstra Bladet ville gerne have lavet et interview med en ansvarlig fra Børne- og Undervisningsministeriet for at få svar på de konkrete problematikker.

Det har ikke været muligt. I stedet har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sendt et skriftligt svar, hvor de fortæller, at 'reglerne ikke er nye, men at skolerne er blevet informeret særskilt herom på grund af stigende efterspørgsel fra sektoren.'

Styrelsen oplyser ikke om, hvordan det konkret vil være muligt for de enkelte skoler at kontrollere, at eleverne ikke holder curseren over eller højre-klikker på ord.

I det skriftlige svar forklarer de dog, at 'det er skolelederen, der beslutter hvor mange tilsynsførende, der skal være til stede i prøvelokalet og forberedelseslokalet,' og, at 'det er skolelederens ansvar at sikre, at eleverne inden prøven bliver grundigt orienteret om anvendelse af hjælpemidler ved prøven, samt konsekvenser ved at skaffe sig selv eller yde andre elever uretmæssig hjælp, benytte ikke-tilladte hjælpemidler'.