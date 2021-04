Totalt kollaps - hvordan kan det gå så galt?

Brasilien er i corona-regi blevet billedet på den totale katastrofe.

Over 300.000 ud af 210 millioner indbyggere har mistet livet, mens der er registreret mere end 12 millioner smittede brasilianere.

Ifølge det britiske videnskabelige tidsskrift BMJ er sundhedsvæsenet i Brasilien på randen af kollaps, mens det daglige dødstal i skrivende stund overstiger 2000.

Men hvordan er det gået så galt i det sydamerikanske land?

Peger på præsidenten

Ekstra Bladet har talt med Brasilien-ekspert og post.doc på Dansk Institut for Internationale Studier Marie Kolling, der peger på især en 'synder'. Præsident Jair Bolsanaro.

- Jeg vil først og fremmest pege på regeringens håndtering af coronavirus. Med præsidenten i spidsen.

Jair Bolsonaro har været en presset mand i et år, og ifølge Marie Kolling har opbakningen til ham aldrig været på et lavere niveau end nu. Foto: Evaristo Sa/Ritzau Scanpix.

- Det er et faktum, at Jair Bolsonaro aktivt har modarbejdet de videnskabelige og sundhedsfaglige råd, som blandt andet sundhedsmyndighederne og WHO har udarbejdet. Det er hovedårsagen, siger Marie Kolling til Ekstra Bladet.

Ifølge eksperten startede Jair Bolsonaro med helt at benægte virussens eksistens og kalde hele det for medieskabt hysteri. Senere har han dog erkendt virussens eksistens, men påstod så, at der var tale om en helt almindelige influenza, og i dag fortsætter han med at trivialisere de mange døde.

Og det gør det hele langt mere kompliceret. For selv om enkelte regioner eller borgmestre i hårdt ramte byer indfører restriktioner, som vi kender det fra Danmark, så bliver de modarbejdet fra oven.

Medarbejderne på en kirkegård i Sao Paulo er tvunget til at pakke sig helt ind i frygt for at blive smittet. Foto: Miguel Schincariol/Ritzau Scanpix

- Når det er sket, så har Jair Bolsonaro startet et skænderi, taget dem i højesteret eller modarbejdet på anden vis. Det har jo gjort hele indsatsen enormt kompliceret, og der har ikke været et fælles fodslag i kampen mod coronavirus.

- Folk bliver ekstremt forvirrede, for hvad skal de tro på, når en præsident siger det ene, mens borgmesteren siger noget andet. Derudover så kan den ene by være lukket, mens den anden er åben, siger Marie Kolling til Ekstra Bladet.

Uoverskuelige konsekvenser

Og selv om mange danskere er hårdt ramt af restriktioner både hvad angår trivsel og økonomi, så er det intet i forhold til brasilianerne.

Her har coronapandemien betydet både et kollapset sundhedssystem samt en rendyrket økonomisk krise. Og det har især konsekvenser for de fattige.

Det står klart, når Marie Kolling med jævne mellemrum taler med sine kontakter, venner og bekendte i Brasilien.

- Det er særligt hårdt for de fattige familier, som jeg taler med. Pludselig kigger de bare ind i ingenting, da de har mistet deres job, og det et virkelig barsk.

En frivillig i en NGO leverer her fødevarer og sanitetssæt til fattige, der har været i kontakt med coronavirus. Foto: Carl De Souza.

- Den ekstreme fattigdom stiger, og fattigdommen er også en faktor, der komplicerer situationen i forhold til coronavirus, siger Marie Kolling.

Mere end corona

Millioner af brasilianere har ikke adgang til rindende vand i deres hjem, og endnu flere har ikke regelmæssig vandforsyning, og dermed er det svært at opretholde en god hygiejne.

Og efterhånden er krisen langt mere end bare corona. Den spreder sig.

- To millioner mennesker røg under fattigdomsgrænsen i Brasilien alene i januar måned, inflationen på daglivare stiger og økonomien er i recession, siger Marie Kolling.

Hjemløse i kø til at få mad i Sao Paulo. Foto: Miguel Schncariol/Ritzau Scanpix

Eksperten peger desuden på, at fordi det hele handler om coronavirus, så bliver potentielt alvorlige virusser som denguefeber og zika-virus 'glemt' og nedprioritet, og det gør folk ekstremt bekymrede.

Et håb

Men selv om Jair Bolsonaro i første omgang meldte, at der intet behov for vacciner i Brasilien, så er der håb. Et livsnødvendigt håb.

- Nu har præsidenten bukket under for presset, men Brasilien har kun færdigvaccineret to procent af befolkningen, så det går meget langsomt. Brasilien er kommet bag i køen, fordi de er kommet så sent i gang med at bestille.

- Men nu er de endda på vej med deres egen vaccine, og infrastrukturen i Brasilien er faktisk ganske god, så der er håb for, at det bliver bedre i fremtiden, siger Marie Kolling til Ekstra Bladet.