Totalt ligeglad med corona: Nu skal der festes løs

College-studerende fra Miami i Florida samt fra adskillige nabostater har i mange år haft en fast tradition, hvor de i tusindvis valfarter til strandene i Miami for at feste løs på barerne og strandene. Men det er der nu sat en effektiv stopper for officielt. Myndighederne i Miami har nemlig på grund af den accelererende coronakrise i USA lukket samtlige strande og barer.

Det skriver flere medier heriblandt CBS, CNN, The Hill og Metro

De unge fester løs i Miami under påskeferien, men nu er samtlige barer lukkede. Mange af dem vil dog feste videre på andre måder. Foto: CBS

Det har skabt stor skuffelse blandt de festende unge, der dog ikke har tænkt sig at stoppe festen. Nogle af dem er oven i købet fuldstændig ligeglade med coronavirus.

Det fremkommer i en video fra det store amerikanske tv-selskab CBS, hvor den unge amerikaner Bradley Sluder f.eks. siger følgende:

- Hvis jeg får corona, så får jeg corona. I sidste ende kommer det ikke til at stoppe mig fra at feste. Vi har ventet på det her i to måneder, siger han.

Her nyder de unge college-studerende strandlivet, før myndighederne lukkede strandene i Miami. Foto: Ritzau Scanpix.

Den unge kvindelige studerende Atlantis Walker tilføjer i videoen:

- Den virus er ikke så alvorlig. Der er meget mere alvorlige ting i verden som f.eks. sult og fattigdom. Det er vigtigere, at vi ser på det.

Brianne Leeder fortæller, at forbuddet mod barer og ophold på strandene totalt har ødelagt hendes påskeferie:

- Man kan jo ikke lavet andet her end at tage på stranden og gå på barer. Men nu har de lukket det hele. Det har blæst det helt ud af proportioner. De gør alt for meget ud af det her, siger Brianne.

I Miami er det ulovligt at være samlet mere end 10 personer, og sundhedsmyndighederne har anbefalet at man holder en social distance på to meter fra hinanden.

Men mange af de unge studerende på påskeferie ignorerer fuldstændigt anbefalingerne, ligesom flere af dem mener, at de nok skal finde ud af at feste, selv om både barer og strandene er lukket.