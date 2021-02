Totalt testcirkus: Nu åbner Parken - igen!

Fra onsdag klokken 12 åbner Parken op igen - dog ikke for fodbold og fadøl, men for næsepodning og håndsprit.

Det oplyser firmaet bag lyntestcenteret i Parken, Copenhagen Medical, i en pressemeddelelse:

- Vi blev sidst på eftermiddagen søndag spurgt, om vi kunne hjælpe med denne opgave i den kritiske situation, hvor borgere har behov for at kunne blive testet, siger direktør i Copenhagen Medical Jeppe Handwerk.

Kaos

Ifølge Copenhagen Medical er det regionerne, der har bedt firmaet om at genoptage næsepodningen af københavnerne.

Det sker efter en kaotisk uge og weekend, hvor SOS International overtog opgaven med at lynteste danskerne sidste mandag. I løbet af en uge hobede kritikken af især underleverandøren Medicals Nordic sig op - og søndag blev de to firmaer frataget testopgaven.

Berlingske kunne berette om alenlange køer i København, og Politiken fortalte om sporadisk oplæring af næsepodere, manglende hygiejnesikkerhed og manglende overblik over den krævende testopgave, SOS International har haft ansvaret for.

'Dybt skuffet'

- Regionerne er på vegne af borgerne dybt skuffede over, at SOS International A/S svigter sine forpligtelser, sagde koncerndirektør i Region Midtjylland Anders Kjærulff søndag til Ritzau.

Det er Region Midtjylland, der har haft ansvaret for at sikre, at der er mulighed for lyntest i hele landet.

Imens Medicals Nordic omgående stopper med at lynteste, fortsætter SOS International 30 dage endnu i Region Hovedstaden.

Falck, Carelink og altså Copenhagen Medical overtager opgaven med at lynteste fra mandag.

