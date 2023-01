Toves mareridt: Kaldte på hjælp seks gange

Nye oplysninger dokumenterer, at 97-årige Tove Dreyer blev svigtet af flere omgange af Aarhus Kommune.

Hun forsøgte nemlig adskillige gange at kalde på hjælp, efter hun faldt i sin lejlighed i september. Først syv timer senere kom hjælpen. På trods af, at hjemmeplejen faktisk kvitterede for nødkaldene fra den hjælpeløse kvinde.

Det skriver TV2 ØSTJYLLAND, der har set en udskrift af opkaldsloggen fra Tove Dreyers nødkald.

- Det er en lettelse, at de endelig har udleveret det, selvom det desværre bekræfter, at min mormor talte sandt, siger den 97-åriges barnebarn Sofie Dreyer til TV2 Østjylland.

Det var den 30. september om aftenen, at Tove Dreyer faldt i sit eget hjem.

Af opkaldsloggen fremgår det, at den 97-årige første gang kaldte på hjælp klokken 17.45. Mens hun lå på alene på gulvet, trykkede hun yderligere fem gange i løbet af de efterfølgende timer. Hver gang kvitterede en kommunal medarbejder for nødkaldet. Men ingen dukkede op på adressen.

- Hvis man ikke gør sit arbejde, skal det have nogle konsekvenser, men generelt har min mormor haft søde hjælpere, siger Sofie Dreyer.

Sagen begyndte at rulle, da TV2 ØSTJYLLAND søndag fortalte om Tove Dreyers sag. Aarhus Kommune ville på det tidspunkt gerne bekræfte, at kvinden havde ventet på hjælp i syv timer og beskrev i den forbindelse indsatsen som 'stærkt forsinket'.

Til gengæld ville kommunen hverken udlevere opkaldsloggen eller 97-årige Tove Dreyers omsorgsjournal. Noget, der ellers var et stort ønske fra familien.

Familien har stadig ikke fået omsorgsjournalen udleveret.

- Det her handler ikke kun om min mormor. Det handler også om vores rettigheder, og at Aarhus Kommune har et system, der ikke virker. Vi vil gerne, at andre ikke ender i samme situation, siger Sofie Dreyer.

Tove Dreyer døde i oktober - tre uger efter faldet. Inden sin død nåede hun at fortælle familien om sine oplevelser.

Aarhus Kommune har ikke ønsket at stille op til interview. I stedet har kommunen tidligere givet TV2 ØSTJYLLAND et skriftligt svar.

- Det bør ikke kunne ske – og det må ikke ske. Det er naturligvis helt afgørende, at alle vores medarbejdere svarer på indkomne nødkald og overholder alle retningslinjer – uanset om der er tale om vikarer eller faste medarbejdere. Vi har taget hånd om sagen, som vi behandler som en personalesag.

Onsdag mødes Aarhus Kommunes sundheds - og omsorgsudvalg. Her får udvalgsmedlemmerne en orientering i sagen.