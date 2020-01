Toyota tilbagekalder millioner af biler med defekte airbags

Bilfabrikanten Toyota tilbagekalder 3,4 millioner biler over hele verden på grund af en alvorlig fejl.

Det melder Toyota ud i en pressemeddelelse tirsdag aften dansk tid.

En defekt i bilernes elektronik kan gøre, at bilernes airbags ikke bliver aktiveret ved ulykker.

Tilbagekaldelsen inkluderer 2,9 millioner amerikanske biler og drejer sig om bilmærkerne Corolla fra 2011 til 2019, Matrix fra 2011 til 2013, Avalon fra 2012 til 2018 og Avalon Hybrid fra 2013 til 2018.

Det er uklart, om tilbagekaldelsen er gældende for biler solgt i Danmark.

Indtil videre er der meldinger om én dødsulykke, hvor airbaggen ikke blev udløst.

I april undersøgte Den Amerikanske Administration For Trafiksikkerhed På Nationale Motorveje (NHTSA) 12,3 millioner potentielt defekte airbags fra flere bilfabrikanter, herunder i biler af de mærker som Toyota tilbagekalder.

NHTSA udtalte i april, at den havde identificeret to bilulykker, herunder en med dødelig udgang, som involverede en Toyota-bil, hvor elektrisk spænding er mistænkt for at være skyld i, at bilens airbags ikke blev aktiveret.

De airbags, der blev undersøgt, var i biler fra 2010 til 2019 fra mærkerne Toyota, Fiat Chrysler, Honda, Hyundai, Kia og Mitsubishi.

Bilerne havde installeret en kontrolenhed, der styrede airbaggen, fra firmaet TRW Automotive Holdings, der i dag er ejet af teknologivirksomheden ZF Friedrichshafen.

NHTSA oplyste også, at op mod otte dødsfald kan skyldes airbagdefekten.

Tidligere har både Kia, Hyundai og Fiat Chrysler tilbagekaldt over 2,5 millioner biler med en kontrolenhed fra TRW Automotive Holdings.

Fiat Chrysler udtalte i 2016, at fejlen kan have været skyld i tre dødsfald i deres biler.

Hyundai og Kia oplyste i 2018, at fejlen kan have kostet fire mennesker livet i deres biler.

Toyota har endnu ikke udtalt, hvor mange dødsfald den mener, fejlen kan have været skyld i.