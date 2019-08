Træ væltet ned på skinner

Et træ er væltet ned på skinnerne mellem Ringsted og Sorø, hvorfor der er indsat togbusser

Der er indsat togbusser mellem Ringsted og Sorø, efter at et tre er væltet ned over sporene.

Det oplyser DSB.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Togene mellem Ringsted og Sorø er erstattet af Togbusser indtil videre.



Et træ er væltet ned over sporene mellem Ringsted og Sorø. Derfor kører togene ikke mellem Ringsted og Sorø.



Læs mere og se hvor Togbusserne holder her: https://t.co/Ng7tifKKEM pic.twitter.com/nfIiNOVNLb — DSB (@omDSB) August 10, 2019

Togene kører altså ikke mellem de to stationer, og man må forvente forlænget rejsetid, da man skal med togbus for at komme videre.

DSB oplyser desuden, at de ikke har nogen prognose på, hvornår togene kører igen, og at en del tog bliver aflyst.

Hvis du bliver mere end 30 minutter forsinket på din rejse, kan du benytte DSB's rejsetidsgaranti.