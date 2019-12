Træer på kørebanen efter voldsom blæst

Mandagens blæsevejr har væltet træer rundt omkring i Nordjylland, blandt andet på rute 26 i Thisted, hvor oprydningsholdet har ryddet vejen igen.

Ole Vanghøj, der er vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi, oplyser, at man stadig skal være opmærksom, hvis man er ude at køre.

- Fra i morges og her til klokken 15 er der væltet træer rundt omkring i Midt- og Vestjylland. Jorden er vandmættet, og der er også forhøjet vandstand i Limfjorden, hvilket gør det nemmere for træerne at vælte i blæsevejret.

Ifølge vagthavende for DMI Thyge Rasmussen vil den kraftige vind om nogle få timer have bevæget sig øst på mod Fyn og Sjælland.

- Lavtryk oppe fra Skagerrak gør, at det blæser meget i Nordvestjylland, og der er vindstød med stormstyrke oppe ved Vestkysten, som har medført, at træer er væltet.

- Om nogle få timer vil den kraftige vind bevæge sig herover østpå, og det vil komme til at blæse nord fra ned over Storebælt. Det lavtryk, der blæser i nordvest, trækker vinden med sig ned over Sjælland, og der kommer til at være meget vind i aftentimerne, især på Storebælt.

- Vinden kommer til at blæse på tværs af broerne, hvilke kan medføre restriktioner senere på aftenen.