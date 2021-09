Træer vælter ned på vejene

Torsdag har store dele af Danmark været ramt af voldsomt vejr.

Det har medført, at politi og beredskab har haft travlt.

Beredskab Øst oplyste således på Twitter, at de i løbet af et par timer rykkede ud til træer, som var væltet ned på befærdede veje, otte gange.

E47 Helsingørmotorvejen var tidligere torsdag aften ligeledes ramt af væltede træer, hvilket medførte at motorvejen i en periode var spærret i sydgående retning omkring Hørsholm.

Kimet ned

Hos Hovedstadens Beredskab blev alarmcentralen kimet ned af borgere, som slog alarm om løsrevne genstande som følge af den kraftige vind, oplyste de på Twitter.

Midt- og Vestsjællands politi meldte også om flere henvendelser fra borgere vedrørende væltede træer og skilte i særligt Odsherred og Kalundborg.

Stillads væltet

I Nordjylland væltede et stillads på Vesterbrogade i Nørresundby i det voldsomme vejr. Der var ingen, som kom til skade, men stilladset væltede ned over to biler.

I København var der også frygt for, at et stillads ville vælte, og derfor afspærrede politiet torsdag eftermiddag et større område på J.M. Thieles Vej på Frederiksberg, da stilladset havde revet sig løs.