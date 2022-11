Trækker 33.000 corona-bøder tilbage

Den australske stat New South Wales har valgt at trække halvdelen af de uddelte corona-bøder tilbage

I den australske stat New South Wales var de rundhåndede med corona-bøderne, der blev uddelt mellem 2020 og 2021.

Faktisk var de så emsige med bøderne, at over halvdelen af dem nu bliver trukket tilbage.

Det svarer ifølge The Guardian til mere end 33.000 bøder til en samlet værdi af 30 millioner australske dollars - svarende til 144 millioner danske kroner.

Der skulle nemlig ikke mere end to sager, der blev testet ved myndighedernes advokater, til at få droppet de 33.000 bøder, da sagerne viste sig at være uden tilstrækkeligt bevis.

Stadig ulovligt

En talsmand for myndighederne i New South Wales understreger, at annulleringen af de mange bøder ikke nødvendigvis betyder, at der ikke blev begået ulovligheder - blot at der ikke er bevis nok til at indkræve dem.

Ligeledes oplyser myndighederne, at de, der allerede har betalt deres bøder, vil få dem refunderet.

Sammenlagt vil 33.121 ud af de 62.138 uddelte bøder blive annulleret. Bøderne blev i sin til både uddelt til virksomheder såvel som privatpersoner.

Minder om danske regler

I Australien havde man under coronapandemien lavet særdeles strenge regler og restriktioner.

En af de to sager, der blev testet, handlede nemlig om en person, der havde fået en bøde på 3000 australske dollars - omkring 15.000 danske kroner - for 'uretmæssigt at deltage i en udendørs offentlig forsamling'.

I den anden test-sag fik en mand en bøde på 1000 australske dollars - omkring 5000 danske kroner - for at sidde i en park i Sydney med sin kæreste.