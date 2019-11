Trækker i langdrag: - Det er super ærgerligt

24-årige Lærke Mortensen siger det ligeud:

- Det er super ærgerligt, at de går så meget op i at tjene penge i stedet for at hjælpe de studerende.

Hun er selv både studerende og boligsøgende og ryster kraftigt på hovedet over det københavnske prestigebyggeri Carlsberg Byen, der sylter 600 tiltrængte almene boliger.

Se også: Trods boligmangel: Prestigebyggeri sylter almene boliger

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet gav Carlsberg Byen og Københavns Kommune ellers lovning på de 400 ungdomsboliger og 200 familieboliger i 2015 med forventet byggestart i 2017.

I september i år blev der givet tilsagn til, at de første 226 boliger skal opføres af boligselskabet AAB.

Der er endnu ikke taget første spadestik, og der foreligger heller ikke en aftale om opførelsen af de resterende boliger.

Alt i mens bygger Carlsberg Byen lystigt ejerlejligheder, hvoraf de dyreste er liebhaveri med udsigt ud over hovedstaden og koster 14,5 millioner kroner.

Hjem til mor og far

Den 24-årige sygeplejerske-studerende står til at blive smidt ud af sin og kærestens lejlighed på 54 kvadratmeter i Københavns nordvestkvarter, hvor de har boet i tre år til 8400 inklusive vand og varme.

Dermed risikerer hun og hendes kæreste at stå uden tag over hovedet allerede i denne måned.

- Hvis vi ikke finder noget, må vi jo flytte hjem til de gamle, og det er ikke ligefrem optimalt.

- Mine forældre bor i Ringsted, og det tager omkring en time hver vej, siger hun.

15 års ventetid

Hun leder derfor med lys og lygte efter et nyt sted at bo i hovedstaden, hvor både hun og kæresten studerer.

Lærke Mortensen benytter sig af Facebook-grupper, Boligportalen og sit eget netværk i forsøget på at opstøve en ny bolig, men opgaven synes umulig.

Lærke Mortensen frygter, at hun må flytte hjem til sine forældre, efter hun står til at blive smidt ud af sin lejlighed i Københavns nordvestkvarter. Foto: Aleksander Klug

Hun har også skrevet sig op i et alment boligselskab, men ventetiden er lang: 10-15 år.

- Det er alt for svært at finde noget, når man er desperat. 10-15 år er lang tid at vente, siger Lærke Mortensen.

Himmelråbende

Ifølge tidligere udmelding kommer Carlsberg Byens 400 projekterede ungdomsboliger på 35 kvadratmeter til at koste omkring 3200 kroner om måneden.

- Det er et lavt prisleje.

- Det er ikke meget plads til to, men umiddelbart lyder det som en fin løsning, siger Lærke Mortensen.

Ifølge Lærke Mortensen ser ungdomsboliger ud som en god løsning på papiret.

Når de bliver opført, viser det sig dog somme tider, at huslejen er himmelråbende høj.

- Der er mange nye ungdomsboliger, der ser gode ud, men så koster huslejen op mod 10.000 kroner.