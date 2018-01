Trækker sig efter sexchikane-sag: Norsk politiker færdig

Næstformand i Norges Arbeiderparti Trond Giske meddeler, at han trækker sig permanent som næstformand og finansordfører. Det skriver han på Facebook.

Giske har været beskyldt for seksuel chikane af flere kvindelige partikolleger.

Før jul sygemeldte han sig som følge af beskyldningerne, og kort efter jul meddelte partiformanden, Jonas Gahr Støre, i en pressemeddelelse, at Giske er suspenderet fra sin post på ubestemt tid.

En suspendering som Giske nu gør permanent.

- Som situationen er blevet, er jeg sammen med min nærmeste familie kommet frem til, at dette må gøres permanent. Jeg stiller også min plads som Arbeiderpartiets finansordfører til disposition, eftersom det er ønsket fra partiets gruppe i Stortinget, skriver Giske.

Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng er blevet orienteret om beslutningen.

Beslutningen om at trække sig kommer, fordi "belastningen er blevet for stor" for Giske og hans familie.

Giske har tidligere undskyldt, at han har opført sig kritisabelt på flere områder. Blandt andet i magtforhold og i sociale sammenhæng med meget alkohol.

I sit indlæg på Facebook siger han dog også, at hans version af sagen mangler at komme frem.

- Jeg ser frem til at give min version af sagerne. Min situation som sygemeldt har gjort det næsten umuligt at bidrage. Jeg vil svare på de spørgsmål, som bliver stillet, og tilbagevise det, som jeg mener er urigtigt, skriver han.

Beskyldningerne mod Giske har udløst en krise i det norske Arbeiderparti.

Partiledelsen holdt i starten af januar ekstraordinært møde om sagen.

Her sad ledelsen i møde i næsten fem timer, men kom ingen vegne. Der blev ikke truffet beslutning om, hvorvidt Giske skulle fjernes fra den post, som han var suspenderet fra.

Jonas Gahr Støre sagde efter mødet, at partiet nu skal gennemgå sagen ordentligt og se nærmere på beskyldningerne.