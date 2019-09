Trækker sig efter skandalerapport

Sagen om den omstridte oksekødsrapport fra Aarhus Universitet får nu yderligere konsekvenser.

I et nyhedsbrev oplyser universitetet, at institutleder for Agroøkologi Erik Steen Kristensen 'efter aftale' har valgt at trække sig fra sin post og forlader universitetet.

Det skriver Information.

Institutlederens stop sker, efter at Information fredag kunne afsløre, at forskerne bag rapporten ikke alene har ladet Landbrug & Fødevarer påvirke en pressemeddelelse, men ligefrem ladet interesseorganisationen skrive hele afsnit i rapporten og vælge forsidefoto og titel.

- Der har ikke været den nødvendige armslængde til eksterne interessenter, hvilket sætter spørgsmålstegn ved universitetets uafhængighed og integritet.

- Dette er helt uacceptabelt, udtaler Lars Henrik Andersen, som er konstitueret dekan ved Science and Technology, i nyhedsbrevet, ifølge Information.

Oksekødsrapporten er udgivet af Nationalt Center for Jordbrug og Fødevarer, DCA, ved Aarhus Universitet.

Men ifølge Lars Henrik Andersen 'er det institutledelsen på Institut for Agroøkologi, der har det overordnede ansvar for forskning og samarbejde'.

- Institutledelsen har derfor skullet sikre de overordnede rammer for projektet, inden arbejdet blev påbegyndt, såvel som i udførelsen, i kvalitetssikringen og uafhængigheden af rapporten.

- Jeg må konstatere, at dette ansvar ikke har været løftet i tilfredsstillende grad, udtaler dekan Lars Henrik Andersen i nyhedsbrevet.

Lars Henrik Andersen udtrykker samtidig 'kraftig kritik' af centerleder ved DCA Niels Halberg for 'utilstrækkelig kvalitetssikring' af rapporten.

Den kritik tager Niels Halberg ifølge nyhedsbrevet til efterretning, og han 'beklager stærkt forløbet'.

- Der er ingen tvivl om, at vi har begået fejl. Vores kvalitetsprocedurer har ikke sikret uafhængigheden og armslængden i dette tilfælde.

- Der må ikke kunne rejses tvivl om troværdigheden af DCA’s rapporter og den forskning, som rapporterne formidler, udtaler Niels Halberg i nyhedsbrevet.

Han udtaler endvidere, at han 'straks' vil gå procedurer grundigt igennem og 'rette op på forholdene, hvor det er påkrævet'.

'Ansvarsfordelingen mellem instituttet og DCA skal være fuldstændig klar, så vores rapporter lever op til universitetets retningslinjer'.

Jørgen E. Olesen er blevet konstitueret som institutleder frem til 31. marts 2020.