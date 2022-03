Trækker sig fra bestyrelse

Lyn-exit fra Frihedsbrevet: Det blev et kort eventyr i mediebranchen for den fremtrædende tech-iværksætter, oplyser direktør og dokumentarist Mads Brügger

Den fantasifulde tech-iværksætter og næstformand i DI Digital, Sahra-Josephine Hjorth, fik en kort karriere som bestyrelsesmedlem hos mediet Frihedsbrevet. Det oplyser direktør Mads Brügger fra Mediehuset Friheden.

Den bratte exit fra bestyrelsen kommer efter Ekstra Bladets artikler om regnskabsrod, forsvundne bogholderi-bilag, en falsk forskertitel og offentlig misinformation i kølvandet på den fremadstormende Canopylab-stifter Sahra-Josephine Hjorth.

- Hun meddelte, at hun gerne ville trække sig fra bestyrelsen. Det har vi bare taget ad notam, forklarer Mads Brügger om skilsmissebeslutningen, der blev truffet i sidste uge.

Privat middag

Canopylab-stifteren Sahra-Josephine Hjorth kom i december 2021 i Frihedsbrevets bestyrelse efter at siddet ved siden af Mads Brügger til en privat middag. I forbindelse med udnævnelsen fastslog Sahra-Josephine Hjorth, at ’det aldrig har været vigtigere at værne om ytringsfriheden, eller at vi stiller magthaverne til ansvar’.

Men Sahra-Josephine Hjorth, der på tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussens foranledning i januar blev udvalgt til Obama-fondens program for Europas fremtidige magthavere, nåede aldrig at deltage i et eneste møde på Frihedsbrevet.

- Det blev udskudt, så hun har slet ikke nået at være med til noget bestyrelsesmøde, siger Mads Brügger.

- Sahra-Josephine Hjorth sagde ikke noget om, hvorfor hun stopper?

- Nej, det sagde hun ikke noget om.

- Er du ked af, hun stopper?

- Al den stund at vi slet ikke har haft noget at gøre med hende endnu, så kan jeg jo ikke se tilbage på en eller anden professionel relation til hende. Jeg har bare taget det til efterretning, siger Mads Brügger.

Flere medlemmer af DI Digital har tidligere krævet, at Sahra-Josephine Hjorth også trækker sig fra posten som næstformand for Dansk Industris it-, tele- og elektronikvirksomheder.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Sahra-Josephine Hjorth.