Træls trappe: Nu har gymnasium indført pile

Først var der billedet af den overfyldte trappe på Ørestad Gymnasium. Så kom nyheden om, at en elev fra skolen er blevet smittet med corona, og siden har gymnasiets rektor skullet løse udfordringen med den centrale trappe, som fører alle vegne hen på skolen.

Pile er blevet løsningen, fortæller rektor Mads Lyngby Skrubbeltrang:

- Vi skal bruge den, og vi har fundet ud af, at noget så simpelt som pile har virket, siger han.

Samtidig har skolen gennem en elev opfordret eleverne til at holde afstand og tage hensyn.

- Og så har vi en morgenvagt, der står og siger godmorgen og minder folk om at holde afstand. På et tidspunkt bliver det forhåbentlig naturligt, siger han.

Mads Lyngby Skrubbeltrang fortæller, at han også selv sørger for at benytte trappen:

- Når rektor også går op og ned på trappen, er det måske sværere at holde fest på trappen, siger han.

Samtidig er der også indført et slusesystem i kantinen, så folk kommer ind ad en vej og ud ad en anden.

I næste uge er der introuge for skolens nye elever, men heller ikke den bliver, som den plejer.

- Det er ikke med overnatning. Det er en én-dags-ting. Og så prøver vi at bruge København. Det er stadig rystesammen, men eleverne er ikke så tætte som tidligere.