Trænet delfin 'boller' turist: - Blev lidt for venlig

En video med en delfin, der i et kådt øjeblik kommer lidt for tæt på en kvinde, cirkulerer lige nu rundt på internettet

Har delfiner en drift i sig, der får dem til at hoppe på mennesker af hunkøn?

Det kunne noget tyde på, når man ser ovenstående video, hvor en delfin hopper op af vandet og begynder at lave seksuelle bevægelser på den stakkels kvinde - der dog ser ud til at grine i situationen.

- Jeg forsøgte at røre og kramme en af delfinerne, der begyndte at blive lidt for venlig. Han begyndte at lave lyde, og jeg begyndte at le, fordi jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre, fortæller kvinden i følge Viralhog, der har distribueret videoen.

Hvorvidt delfinen rent faktisk forsøgte at tiltvinge sig samleje med den ellers kønne kvinde er dog tvivlsomt. Lignende historier har nemlig været fremme tidligere, og en detalje går igen i videoerne:

I ovenstående video har vi samlet lignende episoder, der tilsammen giver os et bud på, hvorfor delfinerne pludselig hopper op af vandet og begynder at lave seksuelle bevægelser med de sagesløse kvinder.

Holder man øje med armen på delfin-trænerne, kan man nemlig ane, at de alle har en fisk i hånden, som de vifter foran delfinerne.

Surferen ved ikke hvad der venter ham...

Der er derfor nok snarere tale om, at delfinerne går efter maddingen, frem for kvinderne.

Det er imidlertid velkendt, at delfiner kan blive seksuelt opstemte, og det er nedenstående video fra 2010, der viser to dykkere, der svømmede med en delfin, et godt eksempel på.

Pludselig begynder delfinen at stikke snuden op i kvindens underliv, mens hun febrilsk forsøger at svømme væk.

I 2002 ligefrem advarede myndighederne interesserede svømmere om at 'blive væk' fra den 'seksuelt aggressive' Georges, der havde valgt at slå sig i turistområdet Weymouth på den engelske sydkyst.

