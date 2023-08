Træsplint kostede Hjarne fingeren: Ædt af ukendt bakterie

En lille træsplint var skyld i, at Hjarne Baumann mistede sin finger. Luns for luns måtte lægerne fjerne fingeren for at få bugt med en genstridig, ukendt bakterie

En lille træsplint var skyld i, at Hjarne Baumann mistede sin finger. Luns for luns måtte lægerne fjerne fingeren for at få bugt med en genstridig, ukendt bakterie

Advarsel: Der fremgår voldsomme billeder i artiklen.

Hjarne Baumann vågnede med uudholdelige smerter i sin hånd få dage efter, han havde fået en træsplint i fingeren.

Hånden var hævet til dobbelt størrelse, og fingeren var begyndt at blive sort.

- Det gjorde mega nuller-naller, siger Hjarne Baumann.

Få timer senere lå han på Viborg Sygehus, hvor lægerne kæmpede med at fjerne væske og betændelse fra den forpinte hånd.

- Den gang kunne jeg sagtens se på den, men når jeg ser billederne af den i dag, kan jeg godt få lidt kvalme, siger Hjarne Baumann.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hjarnes Baumanns hånd var hævet og fingeren var blå, da han blev indlagt på Viborg Sygehus. Foto: Privatfoto

Forfærdelig februar

Den 38-årige lastbilchauffør var i færd med at flytte en træplade i traileren, da træsplinten borede sig op under hans pegefinger-negl i begyndelsen af februar i år.

Annonce:

- Jeg lod den bare sidde, fordi jeg ikke kunne fjerne den, så jeg tænkte bare at lade betændelsen tage den med ud eller lade den komme ud i takt med at neglen voksede ud. Det har jeg gjort så mange gange før, fortæller han.

Han forklarer, at det på det her tidspunkt ikke føltes anderledes end at have en neglerod.

I dag er det stadig et mysterium, hvordan træsplinten endte med at koste Hjarne Baumann fingeren.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Bare en uge efter, at træsplinten borede sig ind i Hjarne Baumanns finger, var store dele dækket af en kulsort sårskorpe. Foto: Privatfoto

Spredte sig hurtigt

Infektionstallene var normale, og lægerne kunne ikke finde årsagen til den voldsomme betændelse og det fordærvede kød.

Hver gang lægerne troede, at de havde fjernet betændelsen, kom der nye udbrud få dage efter.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En måned efter amputerede lægerne halvdelen af Hjarne Baumanns finger, men 14 dage senere så den sådan ud. Foto: Privatfoto

De fjernede store kødlunse fra pegefingeren, før de til sidst kom frem til den nedslående løsning.

- Knoglen var blottet til sidst, fortæller Hjarne Baumann.

Grusomt og smertefuldt

Først fjernede de halvdelen af Hjarne Baumanns finger, men da det ikke virkede, og lægerne frygtede, at bakterien ville sprede sig til hans hånd, valgte de at fjerne hele pegefingeren.

Annonce:

- Det har været et grusomt og smertefuldt forløb, siger Hjarne Baumann, der dog ikke tager tabet af sin pegefinger så tungt.

Det sværeste for Hjarne Baumann har næsten været at erkende, hvorfor han mistede fingeren.

- Jeg prøver på ikke at tænke over, at det var en træsplint. Jeg tænker, at det var en mejetærsker, siger den grinende midtjyde.

Og på trods af det frygtelige forløb, har Hjarne Baumann ikke noget at sætte på den behandling han fik på Viborg Sygehus.

- Det gjorde alt, hvad de kunne, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hjarne Baumann er tilbage i arbejde og ikke synderligt generet af den manglende pegefinger, fortæller han. Foto: Anders Brohus

De er et mysterium

Marco Bo Hansen, der er læge og Ph.d. i kødædende bakterier og lægelig direktør i Saninudge, har dog et ret klart bud på, hvad der har forårsaget fordærvelsen i Hjarne Baumanns pegefinger.

- Jeg vil sige, at der er tale om en klassisk eksempel af kødædende bakterie, siger Marco Bo Hansen.

Annonce:

Han tager dog det forbehold, at han ikke selv har undersøgt patienten, men ud fra de oplysninger, som Hjarne Baumann har beskrevet, føler han sig ret sikker.

Marco Bo Hansen understreger også, at det ikke er unormalt, at lægerne ikke har kunnet fortælle specifikt, hvilken bakterie der har været tale om.

- Kødædende bakterier er stadig et mysterium, vi forstå stadig ikke helt mekanismen i dem.

- Man behøver heller ikke finde bakterien nødvendigvis. Den er der jo, det viser sygdomsbilledet, fortæller han.