Træt af at være single: Kjeld jagter en kone på speciel vis

Koneløse Kjeld fra Fanø har oplevet masser af sjove episoder, efter at han er begyndt at lede efter en ny kvinde på vadehavsøen

Kjeld fra Fanø vil gerne have en ny kone.

Det kan man næppe være i tvivl om. For den 62-årige single-mand har hamret et sammentømret skilt ned i den knastørre jord foran sit hus: ’KONE SØGES.’

Endnu er det rigtige stykke kvindfolk dog ikke dukket op på den vestjyske vadehavsø.

– Jeg har da fået nogle tilbud. Men jeg er ikke desperat, og jeg er parat til at vente længe på den helt rigtige kvinde, forklarer Kjeld Kierkegaard Lorenzen.

Kjeld blev skilt i 2012 efter 25 års ægteskab.

– Vi har det fantastisk sammen, men vi skulle bare ikke være gift længere. De hvide roser på bordet i den lille stue er da også nogle, som min ekskone har givet mig, griner Kjeld.

- Fodboldholdet tog billeder og grinede så meget, at jeg ikke kunne høre, hvad de sagde inde i fjernsynet. Foto: Claus Jessen

Den koneløse mand er tidligere pedel på den lokale skole, men nu er han gået på efterløn.

– Hvad er det så for en kone, du efterlyser?

– Hun behøver ikke at være rengøringskone. Det er min ekskone nu. Og i øvrigt kan jeg da godt selv gøre rent.

Kjeld fortæller, at skiltet har stået foran huset i en måneds tid. Og det har skabt stor ståhej på den lille ø, hvor mange kender hinanden.

– Skiltet har udløst masser af grin. På en måde er det da lidt mærkeligt, at sådan et lille lav-praktisk skilt kan udløse så megen opmærksomhed. Jeg havde lyst til at gøre noget helt andet i disse internet-tider.

Kjeld Cykler hver dag for at holde sig i form. Foto: Claus Jessen

Forleden gik Kjelds datter, der er socialrådgiver i Esbjerg, forbi huset sammen med en kollega, som ikke kendte noget til sagen.

– Hvad er det da for en, som bor derinde, udbrød kollegaen.

– Det er min far, svarede datteren.

Biler stopper

En aften sad Kjeld og så fjernsyn, da et fodboldhold gik forbi huset på vej til øens fodboldbaner.

– De tog billeder og grinede så meget, at jeg ikke kunne høre, hvad de sagde inde i fjernsynet. Jeg har også set andre, som først kører forbi og så bakker for at se skiltet endnu engang. Jeg kunne høre, hvordan de talte om, at det dog måtte være en rengøringskone, jeg søgte.

En nabo har sagt til mig, at jeg bør skifte ordet ’kone’ ud med ’kæreste’. Kone lyder for gammeldags, mener hun.

Kjeld Kierkegaard Lorenzen fortæller, at hans skilt var på forsiden af Fanø Ugeblad.

– Så kom TV Syd og nu også Ekstra Bladet. Jeg skal også i ’Aftenshowet’. De ville have mig til København. Men det gider jeg godt nok ikke. Jeg har det fint her på Fanø.

Jeg har efter omtalen fået flere henvendelser fra kvinder. Der var også nogle, som er parate til at tage herover. Men det var jeg alligevel ikke klar til.

Nu må vi se, hvad der sker, lyder det fra Kjeld, som bærer en T-shirt med ordene:

’Marriage: Requires commitment to an institution – see insanity.’

Nabokonen Rita har travlt med at vande blomster i tørken.

– Kan du ikke hjælpe Kjeld? Han savner jo en kone?

– Nej tak. Jeg har allerede en mand. Det er mere end nok.

Foto: Claus Jessen

Hver dag cykler Kjeld rundt på øen. Både for at holde sig i form og for at se, om et eller andet hunkønsvæsen skulle være dukket op på øen.

– Forleden stødte jeg på syv-otte kvinder i alderen 70-83 år. De var vist alle meget interesserede. Så jeg tilbød dem et klippekort, griner den 62-årige fannik.