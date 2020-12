Træt af Mettes misinformation: Vi har IKKE lukket

- Storcentre og den øvrige detailhandel er lukket.

Så konsekvent lød det tirsdag aften fra statsminister Mette Frederiksen på pressemødet, da coronarestriktionerne blev forlænget til 17. januar.

Og den misforståelse er de godt og grundigt trætte af i storcenteret Rødovre Centrum. For selvom en række af de butikker, der ligger i storcentre, skal holde lukket, så har storcentrene i sig selv ikke lukket.

De dagligvarebutikker, supermarkeder, apoteker og lignende, der ligger i storcentrene, har åbent på samme vilkår, som hvis de lå uden for storcentrene.

Jesper Andreasen, der er administrerende direktør i centeret, har onsdag skrevet et brev til statsministeren for at gøre opmærksom på fejlen, fortæller han til Ekstra Bladet.

'Denne udtalelse (Mette Frederiksens, red.) er direkte forkert, og vi skal opfordre til, at man fremadrettet beskriver situationen på en måde, som ikke kan misforstås,' lyder det blandt andet.

I Rødovre Centrum har cirka 20 ud af 160 butikker åbent, herunder en række fødevarebutikker samt Matas og Normal.

Ifølge Jesper Andreasen er det svært at sige, hvor mange kunder de mister på misforståelsen.

- Vi har jo ikke tal på dem, der ikke kommer. Men når jeg snakker med folk nede i centeret, så er de meget overraskede over, at vi har åbent. Der er ikke noget at sige til det, når folk får at vide sort på hvidt gang på gang, at vi har lukket, og så af statsministeren, siger en frustreret Jesper Andreasen til Ekstra Bladet.

Han giver ikke meget for statsministerens fejlkommunikation om storcentrene, som medierne i øvrigt er slemme til at gentage, mener han.

- Senere på pressemødet kommer Mette Frederiksen godt nok ind på, at fødevarebutikker har åbent, men der har hun jo ligesom lukket os ned på forhånd. Det er dårlig kommunikation, siger Jesper Andreasen.

