Træt af regnen? Nu kommer der sol og varme

Hvis du er træt af regnen, blæsten og de kølige temperaturer, så er der heldigvis snart en vis form for lindring på vej.

I næste uge vender solen nemlig tilbage, og temperaturerne begynder at stige igen.

- Vi får, hvad jeg vil betegne som godt, dansk sommervejr. Men der bliver ikke tale om en hedebølge eller meget høje temperaturer, fortæller Bolette Brødsgaard, vagthavende meteorolog hos DMI.

- Vi har natten til lørdag og også lørdag fået masser af regn. Men i løbet af dagen begynder det at klare op. Det kommer en bagkant på regnvejret, og lørdag aften kan blive ganske pæn og tør, dog med lidt blæst.

Nordjyderne må dog forvente, at det også vil regne lørdag aften, fortæller Bolette Brødsgaard.

Enkelte regnbyger søndag

Søndag vil også være præget af mere solskin.

- Det bliver ikke knastørt i hele landet. Der kan godt komme enkelte regnbyger. Blæsten begynder også at lægge sig søndag, og temperaturerne lander på 15-18 grader.

Mandag forventer vi en vindretning fra nordvest, og det vil give skyer og byger. Men fra tirsdag og resten af ugen ud bliver vejret noget bedre, fortæller Bolette Brødsgaard til Ekstra Bladet.

18-22 grader

Temperaturerne vil snige sig helt op på 18-22 grader, ifølge meteorologen. Solen vil også vise sig fra sin pæneste side.

- Det bliver rigtigt sommerligt med nogle - efter min mening - behagelige temperaturer. Det bliver ikke bagende varmt, men det kan godt blive varmt nok til en lille tur på stranden, lyder det fra DMI-meteorologen.

Onsdag fortsætter det gode vejr med solskin. Der vil ikke være meget vind og vejret vil holde tørt de fleste steder i landet.

Det samme ugen ud

- Vi kan få mindre byger onsdag. Men dagen vil mest være præget af solen og temperaturer på 18-22 grader.

Bolette Brødsgaard oplyser, at vejret stort set vil være det samme resten af ugen.

- Hvad der herefter kommer til at ske, er det endnu for uklart at sige noget sikkert om.